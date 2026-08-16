РФ дважды атаковала Одесчину реактивными БпЛА: последствия удара

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Сегодня, 16 августа, российские войска дважды нанесли удары по гражданским объектам в Одесской области с помощью реактивных беспилотников. Во время первого удара было атаковано почтовое отделение в торговом центре в пригороде Одессы, во время повторной атаки разрушены два жилых дома. По предварительным данным, в общей сложности пострадали семь человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Повторный удар по Одесской области

Буквально сразу после первой атаки российские войска вновь направили реактивный беспилотник на гражданскую инфраструктуру области. На этот раз в результате попадания были разрушены два жилых дома. По предварительной информации Олега Кипера, во время повторной атаки пострадали три человека. На месте работают соответствующие службы, которые ликвидируют последствия удара.

"Враг повторно атаковал гражданскую инфраструктуру в Одесской области. Ударом реактивного БПЛА разрушены два жилых дома. По предварительным данным, к сожалению, пострадали три человека", — сообщил Олег Кипер.

Информация о масштабах разрушений и состоянии пострадавших пока уточняется.

Увеличилось число пострадавших

Между тем число пострадавших в результате предыдущей атаки на торговый центр в пригороде Одессы возросло до четырёх. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Среди пострадавших — 42-летняя женщина и трое мужчин в возрасте от 32 до 43 лет. Трое человек госпитализированы, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Первый удар также был нанесен реактивным БПЛА. По информации ОВА, российский беспилотник атаковал почтовое отделение, расположенное в здании гипермаркета «Эпицентр» в пригороде Одессы. На месте ликвидируют последствия атаки.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в регионе ночью фиксировалось движение российских беспилотников. В частности, около 04:23 Воздушные силы сообщали о БПЛА в области. В результате ночной атаки в Белгород-Днестровском взрывная волна повредила остекление и частично фасады трех пятиэтажных жилых домов. По предварительным данным, два человека пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что 13 августа Россия дважды атаковала поезда в Одесской области ударными дронами. Во время первого удара погибли машинист и его помощник. Пассажиров из опасного участка эвакуировали автобусами в Одессу. Впоследствии под удар попал еще один тепловоз, но на этот раз никто не пострадал.