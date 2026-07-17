РФ дважды за сутки ударила ракетами по Одесчине: фото последствий

Спасатели тушат пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В течение вечера 16 июля и утром 17 июля российские войска нанесли новые ракетные удары по Одесской области. В результате атак погибли двое мирных жителей, ещё одиннадцать человек получили ранения. Повреждения получили жилые дома, детский сад, станция технического обслуживания, церковь и автомобили. Правоохранители фиксируют последствия очередных ударов по гражданской инфраструктуре.

Журналисты Новини.LIVЕ побывали на одном из мест ударов и засняли последствия атаки.

Утренняя атака

Утром 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по Одесскому району. По предварительной информации, пострадали двое мужчин в возрасте 44 и 60 лет.

Спасатель тушит горящий автомобиль. Фото: ГСЧС Одесской области

В результате атаки было разрушено здание станции технического обслуживания. После попадания вспыхнул пожар, который также охватил припаркованные рядом автомобили. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание. К ликвидации последствий были привлечены 18 спасателей и пять единиц техники.

Сгоревшие машины. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно о нападении

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 04:53. В 05:07 Воздушные силы ВСУ сообщили о крылатой авиационной ракете, летевшей в направлении Одессы или Черноморска, а уже в 05:09 призвали жителей Одессы немедленно укрыться.

Служба по чрезвычайным ситуациям ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Первый взрыв прогремел в 05:11. В 05:18 военные вновь предупредили об еще одной крылатой авиационной ракете, которая направлялась на Одессу. Отбой воздушной тревоги объявили в 05:33.

Машины в огне. Фото: ГСЧС Одесской области

Вечерний удар по Одессе

Вечером 16 июля российские войска атаковали Одессу ракетами, нанеся удары по объектам гражданской инфраструктуры. Повреждения получили детский сад, два многоквартирных дома, трехэтажный и пятиэтажный жилые дома, здание церкви, территория сквера и семь припаркованных автомобилей.

Дом после атаки. Фото: Новини.LIVE

На месте погибли два человека — 61-летняя женщина и 70-летний мужчина. Ранения получили девять человек, среди них двое детей — мальчики в возрасте 9 и 13 лет. Также пострадали три женщины в возрасте от 22 до 41 года и четверо мужчин в возрасте от 19 до 60 лет. В тяжёлом состоянии в больнице остаются две женщины в возрасте 22 и 41 года.

Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

По данному факту правоохранители начали досудебное расследование по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей.

Коммунальщики обрезают деревья. Фото: Новини.LIVE

Что известно о вечерней атаке

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 21:55. Уже через минуту Воздушные силы ВСУ сообщили о реактивном беспилотнике, который двигался из акватории Чёрного моря в направлении Одесской области. В 22:11 сигнал тревоги распространили на всю область из-за угрозы ударных беспилотников. Впоследствии военные предупредили о скоростной цели, летевшей в сторону Одесской области, а ещё через несколько минут — о ракете, направлявшейся на Одессу.

Осколки стекла. Фото: Новини.LIVE

После этого в городе раздались взрывы. В 22:21 начальник Одесской ОГА сообщил о работе сил противовоздушной обороны. В 22:26 Воздушные силы вновь предупредили о беспилотниках, которые двигались из акватории Черного моря в направлении Черноморска и Лиманки. Отбой воздушной тревоги объявили в 22:53.

Коммунальщики устраняют последствия. Фото: Новини.LIVE

Люди устраняют последствия атаки. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает атаковать Одессу и область беспилотниками различного типа и ракетами. Под ударами регулярно оказывается гражданская инфраструктура. Утром 16 июля оккупанты вновь нанесли удар по областному центру. В результате атаки зафиксированы повреждения.

Также Новини.LIVE писали, что в результате атаки российских беспилотников повреждена территория одного из предприятий. Удар разрушил здания авторемонтных мастерских, хозяйственную постройку и бензовоз. Также повреждены 11 грузовых автомобилей и один легковой автомобиль. После попадания возник пожар, который спасатели оперативно потушили.