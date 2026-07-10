РФ изменила тактику ударов по Николаевщине: Ким о угрозе

Последствия удара по Николаеву. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

Российские войска всё чаще меняют тактику воздушных ударов, пытаясь нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре. Под ударами оказываются предприятия, больницы и машины скорой помощи. На этом фоне в прифронтовых регионах продолжают работать медики, которые ежедневно рискуют собственной жизнью, спасая других.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Новая тактика

В последнее время российская армия все чаще запускает ударные беспилотники днем. По словам главы Николаевской ОВА, это связано с попытками нанести удары по гражданской инфраструктуре и предприятиям. В то же время украинские военные работают над новыми решениями, чтобы эффективнее противодействовать таким атакам.

"Вчера ночью я разговаривал с руководством Воздушных сил, мы кое-что придумали, но подробно об этом говорить не буду. Действительно, враг использует "Шахеды" днем для атак на нашу инфраструктуру и предприятия, потому что им очень больно от того, как Силы обороны точно наносят удары по их критически важным производствам. Им нужна картинка, поэтому они увеличили количество атак именно по гражданским объектам. За прошедшие сутки у нас было двое раненых, одного после оказания помощи уже отпустили домой", — заявил Виталий Ким.

Благодарность медикам

10 июля в Украине чтят память медиков, погибших во время полномасштабной войны. В прифронтовых областях врачи, фельдшеры и бригады скорой помощи работают под постоянной угрозой повторных ударов. В Николаевской области неоднократно атаковали автомобили скорой помощи, однако, к счастью, обошлось без погибших.

"К счастью, в Николаевской области нет погибших медиков. Зато в соседней Херсонской области, насколько я помню, погибли около 30 медиков. У нас было много случаев, когда целенаправленно атаковали машины скорой помощи — и дронами, и FPV. К счастью, без жертв, хотя раненые были", — добавил глава Николаевской ОГА.

Глава области подчеркнул, что работа медиков в прифронтовых регионах — это осознанный выбор людей, которые ежедневно рискуют собой ради других. По его мнению, государство должно не только благодарить их словами, но и обеспечить достойные условия труда и жизни.

"То, что медики работают в прифронтовых регионах, — это их личный осознанный выбор. Речь идет не о деньгах, а о ежедневном риске, эвакуации раненых и повторных вылетах. Я безгранично благодарен всем медикам, которые работают у нас. А государство должно повышать им заработную плату и обеспечивать жильем, чтобы они чувствовали, что их действительно ценят", — подытожил Ким.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 6 июля российские войска вновь атаковали Одессу ударными беспилотниками. В результате обстрела повреждены частные дома, общежитие, гаражи и другая гражданская инфраструктура. Пострадал 23-летний мужчина. Жители до сих пор приходят в себя после пережитого.

Также Новини.LIVE писали, что в ночь на 8 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили три автозаправочные станции на юге области. В результате попаданий возникли пожары.