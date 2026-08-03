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Главная Одесса РФ изменила удары по Одессе: состояние кораблей врага в море

РФ изменила удары по Одессе: состояние кораблей врага в море

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 15:08
Черноморский флот РФ: Плетенчук о ситуации и Одессе
Катер РФ в море. Фото иллюстративное: росСМИ

Российский Черноморский флот фактически утратил возможность свободно действовать в Черном море. Большинство кораблей РФ не выходит в открытую акваторию, а ракетные пуски россияне проводят непосредственно из гаваней. В то же время для Одессы и морского коридора сохраняются серьезные угрозы со стороны авиации, ракет и беспилотников.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Флот РФ

По словам Плетенчука, если говорить именно о выходах российских кораблей в море, то сейчас они фактически отсутствуют. Это касается не только Черного моря — о присутствии российского флота в Азовском море уже почти не идет речи. В течение прошлого месяца Россия трижды использовала корабли для ракетных пусков, но каждый раз делала это непосредственно из гавани. В то же время российская авиация продолжает действовать над морем, что позволяет оккупантам вести разведку и создавать угрозу для судоходства.

"Что касается оперативного контроля, по сути, они считали, что его осуществляют. Но если брать исключительно ситуацию с выходами в море, то да, их нет. Сам тот факт, что Черноморский флот, кадровый состав ВМФ РФ, применять не может, тоже очень важен", — отметил Плетенчук.

Ремонт кораблей РФ

В Крыму остаются ремонтные мощности, однако российские военные не решаются полноценно использовать их для восстановления кораблей. Причина — риск превратить поврежденный корабль в неподвижную цель для украинских сил.

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По словам Плетенчука, россияне периодически перемещают корабли между бухтами, чтобы не допустить их поражения. Определенные ремонтные возможности есть и в Новороссийске, но даже там корабль во время ремонта становится более уязвимым.

"Что касается ремонта, там есть мощности, они есть в Крыму. Но заходить в Крым, чтобы что-то ремонтировать, конечно, россияне не решаются, потому что у них уже, в принципе, был опыт, чем заканчиваются такие ремонты", — рассказал Плетенчук.

Угрозы для Одесской области

Россия сместила акцент на удары с воздуха. Оккупанты атакуют портовую инфраструктуру и гражданские суда, работающие в морском коридоре. Для Одессы это создает постоянную угрозу для портов и торгового судоходства. Самой сложной целью для украинской ПВО остается баллистическое вооружение. В то же время Россия постепенно меняет тактику и увеличивает использование реактивных беспилотников. У украинских военных уже есть случаи их успешного уничтожения.

"Сейчас они сокращают количество обычных дронов при применении и, фактически, увеличивают количество реактивных дронов. То есть россияне сейчас сделали ставку в первую очередь на них", — пояснил представитель ВМС.

Катера РФ тоже под ударом

Россия использует небольшие катера для патрулирования прибрежных районов и ротации своих сил на оккупированных территориях. Среди них — катера типов "Раптор" и "Грачонок". Такие плавсредства периодически попадают в поле зрения украинских средств поражения. Часть из них уже удавалось уничтожать или поражать, в частности в оккупированном Крыму.

В то же время российские катера не являются главной целью для украинских сил. Их поражают преимущественно тогда, когда они попадают в поле зрения и создают соответствующую возможность.

"Они, как правило, попадают в поле зрения наших средств поражения, когда проводят ротационные мероприятия на оккупированных косах с помощью катерного состава. Там их периодически перехватывают", — рассказал Плетенчук.

Для России это означает все больше ограничений в использовании Черноморского флота. Корабли остаются в гаванях, ремонт в Крыму становится рискованным, а патрулирование осуществляют преимущественно небольшие катера. В то же время для Одессы главными угрозами остаются воздушные удары по портовой инфраструктуре и морскому коридору.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает атаковать Одессу и Одесскую область, используя различные виды вооружения и меняя маршруты ударов. Враг пытается перегрузить украинскую ПВО, истощить её и найти слабые места в системе защиты. В то же время Украина продолжает наносить удары по российским объектам, в частности в Чёрном море. Новые атаки могут стать частью длительной борьбы за контроль над морской логистикой.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия усиливает атаки на украинские порты и все чаще применяет новые типы беспилотников. Из-за этого морской экспорт затруднился, а количество судов, заходящих в украинские порты, временно сократилось. В то же время в Военно-морских силах подчеркивают, что ситуация не является безвыходной.

Одесса Черное море угроза кораблей
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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