РФ обстреливает Одессу и область: угроза ракет и дронов

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Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Сегодня, 21 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Враг нанес ракетный удар по региону. Также в Одессе слышна работа ПВО по российскому БПЛА. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одесской области

Сегодня, 21 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о ракете в направлении Одессы и Черноморска. Мониторинговые каналы уточняли, что РФ запустила «Оникс». Также взрывы слышны и в самом городе. Здесь работает ПВО по вражескому дрону. Информация о последствиях пока отсутствует.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.