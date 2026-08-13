РФ потеряла ещё три корабля в Чёрном море: атака СБУ

Российский фрегат «Адмирал Эссен»: Фото иллюстративное: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Силы обороны Украины нанесли масштабный удар по военной базе и портовой инфраструктуре России в Новороссийске. В результате операции были поражены три военных корабля Черноморского флота РФ. Среди них — два носителя крылатых ракет "Калибр". Также под удар попали российская РЛС, причалы и объекты нефтяной инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Пострадавшие корабли

СБУ совместно с другими подразделениями Сил обороны провела спецоперацию на территории военно-морской базы "Новороссийск". Подтверждено поражение двух фрегатов — "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Оба являются носителями крылатых ракет "Калибр". Также повреждения получил патрульный корабль "Василий Быков".

Цели в порту

Помимо кораблей, украинские силы поразили РЛС 30Н6Е, входящую в состав российской зенитно-ракетной системы С-300. Под удар также попала мобильная огневая группа на втором пирсе порта. Пострадали и объекты портовой и нефтяной инфраструктуры. В частности, поврежден портал туннеля нефтебазы "Грушова" терминала "Шесхарис", а также инфраструктура причалов №3, №6 и №7.

Для атаки украинские военные использовали беспилотники, реактивные дроны "Паляница", ракеты "Нептун" и ударные системы с морских платформ.

Удар по Черноморскому флоту

Военно-морская база «Новороссийск» является одним из ключевых объектов Черноморского флота РФ. После успешных операций Сил обороны Россия переместила сюда значительную часть своих кораблей, которые ранее базировались в оккупированном Крыму.

"Поражение этой базы имеет стратегическое значение. СБУ последовательно снижает способность России контролировать Чёрное море и использовать военный флот для ведения войны против Украины", — отметили в СБУ.

Что известно о пораженных целях

"Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров" — российские фрегаты проекта 11356. Это многоцелевые боевые корабли, предназначенные для противовоздушной, противокорабельной и противолодочной обороны. Они могут нести крылатые ракеты "Калибр", поэтому их поражение ослабляет ударные возможности Черноморского флота РФ. "Василий Быков" — патрульный корабль проекта 22160. Его основное назначение — патрулирование, охрана морских районов и военно-морских баз. Корабли этого проекта также могут выполнять задачи в дальней морской зоне.

РЛС 30Н6Е является частью зенитно-ракетной системы С-300. Она отвечает за сопровождение целей и наведение зенитных ракет, поэтому является одним из ключевых элементов комплекса. Поражение такой станции может ослабить работу конкретного подразделения противовоздушной обороны РФ и снизить его способность обнаруживать и поражать воздушные цели.

Как сообщали Новини.LIVE, украинские военные продолжают наносить удары по российским военным объектам во временно оккупированном Крыму. Такие операции помогают снижать боевой потенциал армии РФ на полуострове. На этот раз под удар попали зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1" и военный кран. Для атаки использовались морские платформы Magura.

Также Новини.LIVE писали, что Россия может столкнуться со все более серьезными проблемами с поставками топлива и других ресурсов в оккупированный Крым. Украинские удары уже существенно осложнили морскую и железнодорожную логистику, а поврежденный Крымский мост остается рискованным маршрутом. Сокращение поставок постепенно будет сказываться и на возможностях российских войск на юге. В то же время оценить реальный масштаб проблем с логистикой можно будет только со временем.