Количество ракетных кораблей РФ в Чёрном море: угроза для Одесской области

Корабль РФ. Фото иллюстративное: российские СМИ

Российский флот в Чёрном море понёс значительные потери, однако часть ракетоносцев до сих пор остаётся в строю. Повреждённые корабли оккупанты не могут полноценно ремонтировать из-за угрозы новых ударов. Ситуация для россиян усложняется, поэтому они вынуждены менять тактику и всё больше полагаться на авиацию и ударные дроны.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Реклама

Ракетоносцы РФ

Россия потеряла значительную часть кораблей, способных запускать крылатые ракеты «Калибр». По оценке британской разведки, после сентябрьской атаки российский флот временно лишился 40% надводных носителей этих ракет в Чёрном море. Однако украинские военные отмечают, что окончательная цифра зависит от того, какие именно корабли учитывать. Часть из них находится за пределами Черного моря, другие получили повреждения или были уничтожены.

Пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук пояснил, что среди российских кораблей остаются две подводные лодки проекта "Варшавянка" и как минимум пять надводных ракетоносцев. В то же время некоторые другие единицы флота уже не могут выполнять боевые задачи.

"Здесь остаются в строю как минимум две "Варшавянки" и пять надводных ракетоносцев, которые ещё не затонули. Степень повреждений у них разная, но тем не менее. Поэтому что касается 40% — здесь зависит от того, как считать", — отметил Плетенчук.

Читайте также:

По его словам, россияне также пытались вывести часть ракетоносцев из опасной акватории. В частности, два корабля проекта "Каракурт" покинули Чёрное море. Один из них через Каспийское море попал на Балтику, где впоследствии также получил повреждения от украинских дронов.

Ремонт кораблей

Даже поврежденные российские корабли теоретически можно вернуть в строй. Однако для этого нужны специальные ремонтные мощности, время и безопасное место. Именно с последним в Черном море возникают самые большие проблемы. Любой корабль, который пойдет на длительный ремонт, может превратиться в цель для нового украинского удара. Плетенчук подчеркнул, что сроки восстановления военных судов могут существенно различаться. Иногда ремонт длится десятилетиями. Сейчас же россияне вынуждены в первую очередь думать о сохранности поврежденных кораблей, а не об их возвращении к боевым задачам.

"В Чёрном море ремонт пока невозможен. Потому что для этого нужно доковать, нужно где-то пришвартоваться. И, конечно, тогда они повторят судьбу "Ростова-на-Дону" или "Минска". Потому что они становятся более лёгкими целями. Это не секрет", — пояснил представитель ВМС.

Он добавил, что оккупанты перемещают поврежденные корабли, пытаясь уберечь их от окончательного уничтожения. По мнению Плетенчука, до окончания войны полноценно восстанавливать такие единицы в Черном море россияне не смогут.

Что происходит у берегов Крыма

На фоне сообщений движения "АТЕШ" о повышенной боевой готовности остатков Черноморского флота ситуация на море существенно не изменилась. Российские корабли и подводные лодки уже пятый месяц подряд не выходят в море. В то же время оккупанты продолжают использовать ракетоносцы для нанесения ударов по Украине, хотя делают это значительно реже. По словам Плетенчука, в течение последнего полугода российские силы применяли носители крылатых ракет в среднем от одного до трех раз в месяц. В октябре один такой случай уже зафиксировали. При этом корабли, оставшиеся в оккупированном Крыму, в основном повреждены или относятся к вспомогательному флоту.

"Сказать, что ситуация в отношении российского флота как-то существенно изменилась, я не могу. Враг не выводит в море носители и, в принципе, какие-либо боевые единицы. В то же время можно констатировать, что пятый месяц подряд выходов в море не происходит. Ни кораблей, ни подводных лодок", — рассказал Плетенчук.

В Азовском море активности российского флота также практически нет. По словам спикера, пребывание там опасно для оккупантов из-за ограниченного количества маршрутов и высокой угрозы поражения. Зато российская авиация продолжает действовать, в том числе подразделения, входящие в состав Черноморского флота.

Угроза со стороны Черного моря

Даже полное уничтожение российских ракетоносцев не будет означать прекращения атак с морского направления. Основную опасность сейчас представляют воздушные средства поражения. Россия продолжает развивать ударные беспилотники и использовать авиацию для атак по украинской территории. Оккупанты также экспериментируют с собственными морскими дронами. По словам Плетенчука, в этом году россияне уже пытались применять такие аппараты, однако все они были уничтожены. Несмотря на это, противник может вернуться к подобной тактике.

"Практически всё, что связано с воздушной компонентой. Российские морские дроны в этом году наносили удары, сто процентов было уничтожено. Но это не означает, что они не вернутся к этой практике", — отметил представитель ВМС.

Плетенчук пояснил, что Россия делает основную ставку именно на воздушные атаки, поскольку уже получила готовые технологические решения от Ирана. Это позволяет оккупантам развивать имеющиеся виды вооружения вместо создания принципиально новых систем. В то же время, несмотря на многочисленные российские разработки морских беспилотников, говорить об их массовом боевом применении пока нет оснований.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает развивать военно-морской флот и спускает на воду корабли для поиска и обезвреживания мин. Для Черного моря это имеет особое значение в ходе войны против Украины. В то же время Одесская область остается одним из направлений регулярных российских воздушных атак.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Чёрном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.