Специалисты не разделили радость внесения Одессы в список ЮНЕСКО: в чем проблема, – читать здесь.

Под охрану попал в том числе одесский порт, за который боролись активисты

Чтобы стать частью мирового наследия ЮНЕСКО, Одесса ждала своего часа долгие 30 лет. Но радость от попадания исторического ареала в защитный список разделили не все. Что означает новый статус для Одессы? Почему возникли сомнения в необходимых условиях?

На эти вопросы в эксклюзивном интервью Новини.LIVE ответила основательница ассоциации архитекторов Одессы Мария Янушкевич.

— Дождались — центр Одессы внесен в список ЮНЕСКО. По вашему мнению, насколько это своевременное решение?

— Если говорить обо всех жителях страны, украинцах, то, конечно, это поддержание хорошего настроения, духа. Но все же это политическое решение. Если рассматривать его со стороны по профессиональным вопросам, то остается много нюансов для меня как для архитектора, вызывающих больше сомнений, чем радости. Защита от ракет — это гипотетическая, философская ситуация, потому что наш враг перешел все пределы человечности. Их решения, к сожалению, не спасут наш город. Будем надеяться, что Одесса под защитой более высших сил, чем ЮНЕСКО.

— Что придает этот новый статус Одессе?

— Сначала следует понять, что такое процедура охраны ЮНЕСКО. Это охрана любого культурного наследия, в этом случае — архитектурной застройки. Это консервация в неизменном виде. Когда строение остается в первозданном виде, в котором его построили когда-то. Попадая на территорию охраны ЮНЕСКО, мы можем наблюдать то же, что и жители предыдущих веков, в зависимости от того, когда здания были созданы. Как вот в Италии город Сан-Жиминьяно, полностью под охраной.

На самом деле меня как для специалиста беспокоит попавшая под защиту охранная и буферная зоны Одессы. За последние 30 лет, когда Одесса отправлялась на ЮНЕСКО, уничтожались исторические памятники, здания. Это видно по историческому центру города. Что-то уничтожилось, перестроилось, а некоторые здания все еще в ужасном состоянии. Охрана ЮНЕСКО должна прийти и законсервировать застройку и следить за тем, чтобы она была в хорошем состоянии. А что у нас консервировать, если у нас есть включение той исторической, ценной застройки, которая более или менее сохранилась, а рядом достроенные мансарды? Та же колоннада возле Воронцовского дворца вместо реставрации получила полную реконструкцию со сменой инженерных решений, которые использовал Бофо при строительстве памятника Национального значения. Поэтому решение больше политическое, яркое и приятное всем одесситам, но оно приводит к множеству вопросов.

— Неужели все так плохо? Может, все-таки есть какой-то положительный момент?

— Единственный плюс, который я вижу, — это включение в защитный список нашего порта. За несколько месяцев до войны активисты, ассоциация архитекторов и городской департамент защиты памятников пытались выяснить неточности архитектурного плана города. Все дело в том, что по документу территорию порта исключили из исторического ареала Одессы. Объяснили это тем, что там не нашли ценной застройки. Мы настаивали, что это территория, возле которой построился город, который мы сейчас видим с XIX века. Как можно его исключать из исторического ареала? Но в документ заявления ЮНЕСКО оно вошло. Благо, так удалось хоть как-то сохранить порт.

Есть еще синяя, буферная зона, куда входит Французский бульвар, трасса Здоровья, парк Шевченко, где также пытались принять под защиту только выборочно. Часть города возле трассы здоровья включили в охранную зону, а то, что находится от трассы в сторону пляжей, — забрали.

Как видим, некоторые моменты полезны, но хотелось, чтобы это сделали 30 лет назад. Первые досье подавались еще в 1999 году, если бы тогда приняли статус в том объеме, многие памятники архитектуры не уничтожили бы.

— Можно ли сказать, что новый статус оградит центр Одессы от застройки?

— Попавшая в список зона требует бережного отношения к домам их жителей. Она требует инвентаризации, должен быть профессиональный разбор застройки. Документ, где будет четко прописано, в каком техническом состоянии застройка, для базового понимания, что мы должны консервировать и в будущем реставрировать. Надо сохранить историческую среду, возможно, контроль международного общества не позволит проводить самовольные и вопиющие действия, которые мы наблюдали совсем недавно.

После победы сможем увидеть, как все будет развиваться. Потому что здесь речь не только о техническом состоянии домов, но и о фасадах, зданиях. Надо убрать все современные излишества, самопроизвольные балконы и размещение внешних блоков кондиционеров. Меня как специалиста бесило, что человек выкупает несколько помещений, выходящих на фасад, и вокруг них делает другую отделку. Все эти элементы, которые не должны быть, нужно прописать. Так поступили во Львове, как должен выглядеть центр города — прописали покрытия, заполнение окон и рекламную стилистику. Первый шаг сделан.

— Кто должен контролировать выполнение комплекса правил устава ЮНЕСКО?

— Сложно сказать, потому что после победы непонятно, какая будет городская власть и механизмы контроля их действий. Понятно, что будет выделяться бюджет из общегосударственного на охрану. Но как используется городской бюджет, мы знаем. Будут ли какие-нибудь изменения? Вопросов больше, чем радости? Все зависит от нас. Люди должны понимать, что они живут в охранной зоне ЮНЕСКО, и нужно следить за действиями. А не так, как было до сих пор. С европейским подходом и культурным отношением к своему городу и среде, которую оставили нам наши предки.