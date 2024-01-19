Будет ли поддержка со стороны Европы и США, что будет с экономикой Украины без денег партнеров – народный депутат

Народный депутат Украины Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Виктор Бабаенко Главный редактор Одесской редакции

Будут ли деньги на выплаты зарплат и пенсий при прекращении предоставления Украине финансовой помощи партнерами? Какие риски угрожают нам в 2024 году и какие нововведения ожидают предпринимателей? Налог на перечисление между картами украинцев в 18% — реальность или миф?

На эти вопросы журналистам Новини.LIVE ответил председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

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— Сегодня очень много слухов, что помощь Украине со стороны партнеров начнет только уменьшаться. Что будет с нашей экономикой без финансовых вливаний и где в таком случае страна будет брать деньги на выплаты бюджетникам и пенсионерам?

— Этот вопрос следует разделить на две части. Первая — что касается помощи в 2024 году. Уже сейчас можно сказать, что она будет по расчетам около 37,3 млрд долларов. Да, действительно сейчас мы можем наблюдать обсуждение в конгрессе США о порядке предоставления нам помощи. Кроме того, идут переговоры по взаимодействию с другими программами, которые должны финансироваться Соединенными Штатами. Однако есть четкое и однозначное понимание обеих политических партий, что помощь Украине должна быть оказана, и они ее поддерживают, мы со своей стороны на нее рассчитываем.

Администрация президента США. Фото: REUTERS

Что касается Европейского союза, то там тоже есть дискуссии. Вы знаете, что сегодня две страны подвергают сомнению необходимость отражения в бюджете ЕС помощи Украине. Но даже на этот случай, если они воспользуются правом вето и проветируют эту помощь, уже разработан нашими партнерами другой вариант предоставления нам необходимых средств на двусторонней основе. Так же, как это происходило в 2023 году. Поэтому мы уверены в 2024 году в получении необходимой помощи от партнеров.

Европейские лидеры на саммите. Фото: REUTERS

Что касается следующих периодов, то действительно, мы не исключаем, что помощь может сокращаться. Действительно, нам нужно все больше рассчитывать на собственные силы. Поэтому правительство и парламент работают достаточно настойчиво в направлении детенизации и обеспечения полной и своевременной уплаты всех собираемых в стране налоговых платежей. Что касается развития экономики — несмотря на войну, мы видим, что есть соответствующий процент роста, и убеждены в том, что так будет и в 2024-м, и в 2025 году.

А вот относительно второй части вопроса — что будет, если данной помощи не будет, — это такой апокалиптический сценарий, который я бы даже не хотел рассматривать. Но если исходить из теории публичных финансов, то очевидно, что в этом случае есть два очень плохих решения. Первое — это секвестр, то есть сокращение расходов бюджета. Второе решение — это эмиссия, то есть монетизация расходов государственного бюджета за счет резервов Национального банка. Эти два решения, которые мы должны избежать в этом году именно потому что, мы отталкиваемся от базового сценария.

Партнеры будут поддерживать Украину — Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Так что могу успокоить, что заработная плата будет выплачиваться. Я хочу, чтобы вы вспомнили начало 2022 года, начало полномасштабного вторжения. И тогда ситуация была гораздо хуже, но, несмотря на это, все равно и пенсии, и заработные платы бюджетники все получали своевременно и без задержек. Ну, по числу тех регионов, где были активные боевые действия. Поэтому мы держим ситуацию под контролем. Мы удержали ее в 2022 году, удерживали ее в 2023 году, и, безусловно, удержим в 2024 году. Потому что мы профессионально и глубоко занимаемся этим вопросом, а не распространяем разнообразные слухи по соцсетям, как это делают некоторые псевдоэксперты.

— Сейчас достаточно активно обсуждается возможное введение налога в размере 18% на пересылку любых средств со счета на счет. Не приведет ли это нововведение к тому, что деньги снова просто уйдут в тень?

— Ну, мы с вами не можем говорить об этом как о нововведениях, мы можем говорить об этом как об очередном мифе, очередном бреде от очередного сумасшедшего псевдоэксперта на территории соцсетей. Человек не читал национальную стратегию доходов, это наш план стратегический до 2030 года, который был опубликован в декабре 2023 года, но захотел собрать явно ругательства, не в своем уме, решил запостить такую провокацию. Возможно, я не исключаю даже, что кто-то попросил его это сделать, чтобы расшатать ситуацию в стране.

Банковские карты на клавиатуре. Фото: Новини.LIVE

Никакого налога на переводы мы не планируем вводить и не будем вводить бесспорно. Ну, человек, который хоть немножко, на уровне средней школы знаком с финансами, с налогообложением, он понимает, что налог с переводов в размере 18% — это какой-то совершенно бред, который убьет просто экономику. Поэтому давайте все же, особенно в войну, пользоваться элементарными правилами информационной гигиены и не доверять невеждам, пытающимся расшатать страну изнутри.

Налога на перевод денег с карты на карту не будет — Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Институты регистрации ФЛП могут отменить, а вторую и третью группу объединят в так называемые упрощенцы, для которых будет обязательным введение кассовых аппаратов и фискальных чеков. Можно ли сейчас говорить о реформировании системы в целом?

Ну, я хочу напомнить всем, что выдача чека уже обязательна. Я призываю каждого нашего гражданина брать чек и требовать его от торговца, потому что это будет ваш вклад в детенизацию экономики и вклад в то, чтобы армия получала налоги с того товара, который вы приобретете. Поэтому объединимся в том, чтобы чеки стали нормой нашей жизни, а торговцы не уклонялись от налогообложения, как привыкли это делать, к сожалению, в течение 30 лет.

Если говорить о реформе единого налога — то, что отражено в национальной стратегии доходов, Минфин предложил в этой национальной стратегии реформировать единый налог путем внедрения польской модели налогообложения. В Польше существует одна единственная группа единого налога, имеющая годовой лимит в 2 млн евро. Таким образом, лимит предлагается повысить, значительно повысить, потому что сейчас это 8 млн гривен для третьей группы. Даже если говорить о других нововведениях, то это отмена вообще этого института регистрации ФОПов. Я совершенно не вижу в них никакой необходимости. Каждый человек имеет достаточную правосубъектность для того, чтобы заниматься предпринимательством, и может им заниматься без каких-либо дополнительных регистраций, они лишь тяготят эти отношения.

Ну, и самое главное, что нужно сказать в этом контексте, что все это не будет вводиться во время военного положения. Это уже задача после войны и на тот период, когда мы будем приобретать членство в ЕС, когда мы будем становиться членами ЕС. Мы все с вами понимаем, что нынешняя система единого налога, которая превратилась из системы стимулирования малого бизнеса в систему уклонения от налогообложения крупного и среднего бизнеса, она не сравнима, не сочетается с членством в ЕС. От нее, безусловно, мы должны будем отказаться, введя другую, европейскую модель.

Изменения для предпринимателей после войны — Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

— Как вы считаете, если реформа все же состоится, сколько дополнительно денег может получить бюджет страны?

— Ну, мы не можем эту реформу, если говорить именно о едином налоге, воспринимать отдельно от других шагов, которые мы предпринимаем, достаточно эффективно, в сфере детенизации. Мы рассчитываем, что в тени находится где-то примерно половина экономики нашего государства. Если говорить о торговле, то там даже больше. Детенизация даст дополнительно государственному бюджету 500-600 млрд гривен. Но, бесспорно, мы понимаем, что это не произойдет за один год, это тяжелый, достаточно болезненный путь, который мы проходим все вместе. Но в конце концов, эта работа уже начата, мы имеем безусловные победы на уровне рынка алкоголя, рынка топлива. У нас есть внедрение регистраторов рыночных операций, огромных штрафов за их неиспользование. Поэтому, собственно, все это позволяет нам постепенно, в течение двух-трех лет существенно детинизировать нашу экономику. И, собственно, это изменение системы единого налога, оно будет одним из этих шагов, но не первым и не вторым.