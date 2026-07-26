РФ атаковала судно с кукурузой возле Одесчины: есть пропавшие моряки

Последствия удара по судну. Фото иллюстративное: АМПУ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Россия продолжает наносить удары по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Одесской области. Днем 25 июля во время выхода из одного из портов захватчики дважды атаковали гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на судно

По информации Олега Кипера, в результате попаданий на судне возник пожар. Спасателям удалось эвакуировать семерых членов экипажа и украинского лоцмана. Еще двое моряков пока числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на гражданское судоходство и портовую инфраструктуру Украины. Это очередной сознательный удар по гражданской инфраструктуре и международному судоходству", — отметил Олег Кипер.

По его словам, такие атаки создают угрозу не только для Украины, но и для международной торговли и продовольственной безопасности, поскольку через украинские порты проходит экспорт аграрной продукции.

Россия атаковала Одесский район

Помимо удара по гражданскому судну, российские войска ночью атаковали Одесскую область. В Одесском районе поврежден частный жилой дом и около десяти прилегающих домов. По предварительным данным, пострадал 65-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь.

Также в результате атаки повреждены объекты гражданской инфраструктуры. На местах работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия удара и уточняют информацию о масштабах разрушений.

Угроза для судоходства

В Министерстве иностранных дел Украины ранее заявляли о росте угроз в Черном море после российских атак на гражданские суда и портовую инфраструктуру. В ведомстве подчеркнули, что удары РФ по грузовым судам нарушают международное право и создают риски для свободы судоходства и глобальной продовольственной безопасности.

В то же время в министерстве обратили внимание на заявления России об опасности навигации в ее исключительной экономической зоне в Черном море. Украинская сторона расценила это как возможную подготовку провокаций в отношении судов, следующих в российские порты. В МИД призвали международные судоходные компании учитывать риски для безопасности.

Атака на суда в июле

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 13 июля враг нанес удар по коммерческому судну во время стоянки в одном из портов области. В результате попадания на судне возник пожар. Погибли трое членов экипажа, еще 10 моряков получили ранения, часть пострадавших была госпитализирована. 17 июля российская атака на портовую инфраструктуру Одесской области повредила гражданское судно под флагом Маршалловых островов. На борту находились 17 членов экипажа, всех удалось эвакуировать, четверо моряков получили травмы. Также Новини.LIVE сообщали, что 19 июля российские войска атаковали гражданское судно вблизи Одессы. В результате удара погибли 10 человек, среди них украинский лоцман, еще восьмерых членов экипажа удалось спасти.