Ракетоносители в акваториях — угроза для Одесской области

Ракетоноситель открывает огонь. Фото иллюстративное: АрмияИнформ

Ракетоносители РФ продолжают создавать угрозу в акватории Черного и Средиземного морей. Сегодня, 24 февраля, Россия снова вывела на рейды пять носителей крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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Количество кораблей в морях

В Черном море обнаружили 1 вражеский корабль, который может выпустить до 4 "Калибров". В Средиземном зафиксировали 4 судна РФ, из которых 3 являются носителями 26 крылатых ракет. Однако в акватории Азовского моря активность российского флота не зафиксирована.

Актуальная информация. Фото: Военно-морские силы ВСУ

Движение по Керченскому проливу

За минувшие сутки через Керченский пролив в Черное море зашел 1 корабль, который затем двинулся в направлении Босфора. В Азовское море в интересах РФ зашли три судна. В ВМС добавляют: Россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море от 1974 года, выключая системы автоматической идентификации, которые затрудняют мониторинг движения транспортных средств.

Напомним, недавно мы писали об обращении Сырского к украинцам. А также о 167 дронах, которые РФ запустила за одну ночь.