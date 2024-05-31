Атака на Одессу вечером 31 мая — Олег Кипер сообщил о повреждениях и раненых

Россияне обстреляли Одессу — куда попал враг и сколько пострадало людей
Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что российские захватчики вечером в пятницу, 31 мая, атаковали Одессу баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Есть пострадавшие, которые были госпитализированы.
Об этом Олег Кипер сообщил в Telegram.
Вечерняя атака на Одессу 31 мая
По словам главы ОВА, предварительно, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Под атаку попала припортовая инфраструктура.
"Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. Сейчас они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — отметил Кипер.
Обстрелы Украины 31 мая
Напомним, что в ночь на 31 мая российские оккупанты также обстреляли Харьков. Сейчас известно о шести погибших и 34 пострадавших в результате российской атаки.
Также мы сообщали, что во время атаки в ночь на 31 мая враг попал и по Киеву. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты. В результате падения обломков сбитой цели в Голосеевском районе разрушена электроподстанция.
Добавим, что в результате ночных обстрелов Украины 31 мая защитникам удалось уничтожить одну крылатую ракету и четыре беспилотника.
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