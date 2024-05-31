Атака на Одессу вечером 31 мая — Олег Кипер сообщил о повреждениях и раненых

Работники ГСЧС работают над ликвидацией последствий атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что российские захватчики вечером в пятницу, 31 мая, атаковали Одессу баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Есть пострадавшие, которые были госпитализированы.

Об этом Олег Кипер сообщил в Telegram.

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По словам главы ОВА, предварительно, россияне ударили по Одессе баллистической ракетой с кассетным боеприпасом. Под атаку попала припортовая инфраструктура.

"Осколочные ранения получили два человека: 28-летняя девушка и 37-летний мужчина. Сейчас они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Им предоставляется вся необходимая медицинская помощь", — отметил Кипер.

Скриншот сообщения с телеграмм-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Обстрелы Украины 31 мая

Напомним, что в ночь на 31 мая российские оккупанты также обстреляли Харьков. Сейчас известно о шести погибших и 34 пострадавших в результате российской атаки.

Также мы сообщали, что во время атаки в ночь на 31 мая враг попал и по Киеву. По предварительным данным, противник применил крылатые ракеты. В результате падения обломков сбитой цели в Голосеевском районе разрушена электроподстанция.

Добавим, что в результате ночных обстрелов Украины 31 мая защитникам удалось уничтожить одну крылатую ракету и четыре беспилотника.