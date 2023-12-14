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Россияне ударили по Одесской области — фото последствий

14 декабря 2023 02:59
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец
Россияне ударили по Одесской области — фото последствий
Пожарный локализует последствия вражеской атаки. Фото: ГСЧС
2d1f1319-b313-4b4b-5a4c-6e1443d44900 - Екатерина Коновалец

Россияне 14 декабря атаковали Одесскую область. В результате вражеских обстрелов известно об 11 пострадавших. Среди них — 3 ребенка.

В ГСЧС показали фото последствий очередной атаки россиян.

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Последствия вражеской атаки на Одесщину 14 декабря

Напомним, в ночь на 14 декабря враг атаковал Одесщину. Спасатели работают на месте попадания.

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