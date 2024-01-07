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Российские корабли в Черном море — сколько сейчас на дежурстве

7 января 2024 11:00
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Лилия Швец
редактор
Российские корабли в Черном море — сколько сейчас на дежурстве
Российские корабли на рейде. Фото: РосСМИ
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

На утро 7 января в Черном море на боевом дежурстве находится один десантный вражеский корабль. В настоящее время из-за штормовой погоды ракетоносители не наблюдаются, однако ситуация может измениться в любой момент.

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

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  • В Черном море находится 1 корабль;
  • в Азовском море — 1 вражеский корабль;
  • в Средиземном море — 3 корабля, среди которых 2 ракетоносителя с 16 "Калибрами".

Движение по морю не останавливалось

За сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

  • до Азовского моря — 9 судов, и 4 направлялось из пролива Босфор;
  • к Черному морю — 14 судов, 5 продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Напомним, за время полномасштабной войны ВМС Украины удалось уничтожить более 10 кораблей РФ, еще более 20 единиц считаются поврежденными. Цель ВСУ — достичь полного отсутствия кораблей Черноморского Флота в акватории Черного и Азовского морей.

Также мы сообщали, что высадка морского десанта — самая сложная морская операция, которая не происходит как самостоятельная. В нынешних условиях у России практически нет шансов это сделать как минимум из-за уничтожения кораблей и значительного количества морской пехоты.

Добавим, что утром 7 января появились актуальные карты боевых действий украинских защитников с российскими оккупантами от DeepState, Liveuamap и Института изучения войны (ISW). Следовательно, вы можете проследить, что происходит на фронте в режиме реального времени.

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