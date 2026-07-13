РФ атаковала иностранное судно на Одесчине: есть погибшие

Последствия удара по одному из судов. Фото иллюстративное: Администрация морских портов Украины

Мария Луценко Редактор

Российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попало гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое разгружало минеральные удобрения. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по судну

По предварительной информации, российские войска атаковали гражданское коммерческое судно под флагом Республики Того во время разгрузки минеральных удобрений в одном из портов Одесской области. Снаряд попал в надстройку судна, в результате чего возник пожар. Огонь охватил часть корабля, а члены экипажа оказались в эпицентре удара.

В результате атаки погибли трое моряков. Еще пятеро членов экипажа получили ранения. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждена портовая инфраструктура

Помимо судна, удар повредил портовую инфраструктуру и другие гражданские объекты на территории порта. Масштабы разрушений уточняют специалисты. На месте работают экстренные службы.

Правоохранители фиксируют последствия атаки как очередное военное преступление России против гражданской инфраструктуры Украины.

Удар по Одессе

Отметим, утром 13 июля российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по объектам гражданской инфраструктуры Одесской области. В результате атаки в жилом доме выбило окна. На территории автобусного предприятия полностью уничтожено шесть автобусов, ещё одиннадцать автобусов и шесть легковых автомобилей повреждены и охвачены огнём.

По информации прокуратуры, сначала было известно о пяти пострадавших. Среди них — 5-летняя девочка, которую в состоянии средней тяжести госпитализировали. Также ранения получили четверо мужчин в возрасте от 55 до 66 лет.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия совершила атаку на гражданскую портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника. На территории одного из терминалов возник пожар. В результате атаки погиб докер-механизатор порта. В этот момент он находился на посту.

Также Новини.LIVE сообщали, что вечером 8 июля российские войска нанесли удар по Одессе двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела были уничтожены два грузовика. Также были повреждены промышленные помещения, маршрутный автобус и два легковых автомобиля. По предварительным данным, погибли четверо гражданских лиц. Еще пятеро человек получили ранения.