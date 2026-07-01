Россия атаковала Одесчину баллистикой: есть погибшие и раненые

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Российские войска днем 1 июля нанесли баллистический удар по Одесской области. В результате атаки погибли два человека, еще 13 получили ранения, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и складские помещения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской областной военной администрации Олега Кипера и Одесскую областную прокуратуру.

Балистический удар по Одесской области

По предварительным данным прокуратуры, российская армия выпустила по области две баллистические ракеты. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности складские помещения одного из предприятий. В результате попадания возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

По информации прокуратуры, есть двое погибших: 68-летний и 49-летний мужчины. Также ранения получили как минимум 13 человек — 12 мужчин в возрасте от 28 до 52 лет и 53-летняя женщина. Известно, что 30-летний и 35-летний мужчины находятся в больнице в тяжелом состоянии.

Состояние пострадавших

Начальник Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что 11 пострадавших госпитализированы, всем оказывается необходимая медицинская помощь. На месте нападения продолжают работать экстренные службы. Правоохранители документируют последствия очередного военного преступления РФ.

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — военные преступления, повлекшие гибель людей.

Взрыв в Одесской области

Сегодня, 1 июля, около 13:00 в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его было слышно и в Одессе. Воздушные силы сообщали о скоростной цели в направлении Черноморска.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью в пятницу, 26 июня, россияне атаковали БПЛА Вилковскую городскую территориальную общину Одесской области. Под ударом оказалась энергетическая и гражданская инфраструктура. Воздушная тревога в Измаильском, Болградском и Белгород-Днестровском районах Одесской области ночью 26 июня длилась с 03:12 до 04:15.

Также Новини.LIVE сообщали, что в результате атаки вспыхнул пожар. Из-за повреждения энергетической инфраструктуры без света остались город Вилково и часть населенных пунктов Вилковской общины.