Россия атаковала судно на Одесчине: погиб украинский моряк

Горящее судно. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Россия продолжает наносить удары по гражданским судам, работающим в украинских портах и следующим по морскому коридору. Вечером 5 августа под удар попал сухогруз с украинской пшеницей. Погиб украинский моряк, еще трое человек получили ранения. Судно получило серьезные повреждения, на борту вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Сообщение об атаке на судно. Фото: скриншот из Facebook

Атака на судно

Во время очередной российской атаки было поражено гражданское судно MERA QUEEN под флагом Гвинеи-Бисау. Сухогруз перевозил украинскую пшеницу и следовал по Украинскому морскому коридору. В результате удара погиб член экипажа — гражданин Украины. Еще трое человек пострадали. На судне поврежден корпус и возник пожар. Экипаж эвакуировали на берег, пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки

По состоянию на 06:00 6 августа судно пришвартовали к причалу. Специалисты проводят работы по ликвидации последствий атаки и стабилизации технического состояния сухогруза.

"Такие удары в очередной раз демонстрируют системность и цинизм российского террора, а также создание агрессором угрозы как жизни мирных жителей, так и мировой продовольственной безопасности в целом", — отметил Олег Кипер.

Что известно об атаке

Воздушную тревогу в Одесском районе объявили в 19:41. Уже через минуту Воздушные силы предупредили о реактивном беспилотнике, который двигался курсом на Одессу. Отбой воздушной тревоги объявили в 20:08.

Как сообщали Новини.LIVE, вчера, 5 августа, российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. В результате удара погиб один человек, ещё восемь получили травмы. Семеро пострадавших доставили в больницу. Также на территории одного из предприятий вспыхнули пожары.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что утром 4 июля российские войска нанесли ракетный удар по пригороду Одессы. Попадание произошло возле людного места недалеко от рынка. В результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, а трое человек получили ранения. На месте работают экстренные службы.