Ракетный удар РФ по Одесчине: повреждены склады с продуктами

Последствия удара по Одесской области. Фото: Олег Кипер/Telegram

Российские войска нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре в Одесской области. В результате атаки загорелось складское здание, где хранились продукты питания, а также пострадали два человека.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера и ГСЧС Украины.

Ракетный удар по Одесчине

По предварительной информации Олега Кипера, ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. В результате удара возник масштабный пожар на складе с продуктами питания, также были повреждены расположенные рядом складские помещения. Два человека получили ранения. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

Ликвидация пожара

Спасатели оперативно потушили возгорание и не допустили распространения огня на соседние здания. К ликвидации последствий российской атаки были привлечены 44 спасателя и 14 единиц пожарно-спасательной техники. На месте продолжают работать все профильные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Одесской области.

Балистический удар по Одесской области

Новини.LIVE сообщали, что российские войска днем 1 июля нанесли баллистический удар по Одесской области. В результате атаки погибли два человека: 68-летний и 49-летний мужчины. Также ранения получили не менее 13 человек — 12 мужчин в возрасте от 28 до 52 лет и 53-летняя женщина. Известно, что 30-летний и 35-летний мужчины находятся в больнице в тяжелом состоянии. По предварительным данным прокуратуры, оккупанты выпустили по области две баллистические ракеты. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности складские помещения одного из предприятий. В результате попадания возник пожар, который спасателям удалось оперативно ликвидировать.

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Ранение девушки на пляже в Одессе

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 23 июня Россия атаковала Одессу ударными дронами. В результате обстрела погибла 26-летняя женщина, а 39-летний мужчина получил ранения. Трагедия произошла во время воздушной тревоги, когда силы ПВО отражали очередной российский удар. На момент атаки пляжный участок не прошел проверку и не был официально открыт. Позже депутат Одесского городского совета Светлана Осауленко заявила, что после гибели женщины на пляже в Одессе возбуждены уголовные дела. Кроме того, продолжаются проверки побережья.