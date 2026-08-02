«Герань-4 Сикер» — новая угроза для Одесской области и судов

Реактивный ударный беспилотник "Герань-4". Иллюстративное фото: росСМИ

Россия применяет модернизированные реактивные дроны "Герань-4 Сикер". Эти беспилотники уже используются для нанесения ударов по портовой инфраструктуре и судам в Чёрном море. Теперь россияне изменили конструкцию дрона и установили на него оптическую систему наведения. Это может сделать атаки более точными даже в случае потери связи с аппаратом.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Милитарный.

Новая система

Как сообщает Милитарный по результатам анализа обнародованных фотографий, россияне переделали носовую часть "Герани-4 Сикер". В ней установили компактный оптический модуль. Новая система позволяет осуществлять донаведение на цель во время снижения для атаки. Благодаря этому дрон может более точно приближаться к цели даже после потери связи.

Оптическая система наведения, обнаруженная в обломках "Герань-4 Сикер". Фото: Сергей Флеш/Facebook

Кроме того, на беспилотнике заметили дополнительную фиксированную камеру. OSINT-исследователи идентифицировали её как китайскую Dahua TiOC Dual-Lens Panoramic с углом обзора 180 градусов. Вероятно, она нужна для первичного осмотра местности и более широкого обзора обстановки. Также есть версия, что её могут использовать для обнаружения дронов-перехватчиков.

Дополнительная камера обнаружена в обломках "Герань-4 Сикер". Фото: Сергей Флеш/Facebook

Опасность для судов

Россия уже активно применяет реактивные «Герани» во время атак. В частности, их используют против портовой инфраструктуры и судов в Чёрном море. Модернизация "Герани-4 Сикер" может усилить угрозу для Одесской области. Оптическое наведение позволяет аппарату уточнять направление полёта непосредственно во время атаки. Это особенно важно для ударов по целям, которые могут менять своё положение.

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По заявленным характеристикам, дальность полета "Герани-4 Сикер" составляет до 550 километров. Крейсерская скорость — около 300 км/ч, а масса боевой части — 50 килограммов.

Дополнительная камера обнаружена в обломках "Герань-4 Сикер". Фото: Сергей Флеш/Facebook

Что известно о "Герань-4"

Первое применение реактивной "Герани-4" зафиксировали в начале мая 2026 года. Тогда аппарат попал в прицел украинского дрона-перехватчика. По данным ГУР, базовый дрон имеет длину около 3,6 метра, размах крыла — 3,05 метра, а максимальная взлетная масса может достигать 450 килограммов. Стандартная боевая часть весит около 50 килограммов.

На различных образцах дрона обнаружили два типа китайских турбореактивных двигателей. Один из них имеет тягу около 160 кгс, другой — около 200 кгс. Более мощный двигатель также используется в реактивном дроне "Герань-5".

Новый планер позволяет "Герань-4" активно маневрировать на скорости 300–400 км/ч. Максимальная скорость достигает 500 км/ч, высота полета — 5000 метров, а дальность базовой версии составляет около 450 километров.

Высокая скорость таких дронов затрудняет их перехват мобильными огневыми группами и частью украинских дронов-перехватчиков.

Россия наращивает удары

В начале июня 2026 года тогдашний Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщал, что Россия планирует существенно увеличить применение реактивных ударных беспилотников. Их доля в воздушных атаках может достичь 50%. С начала года до середины июня российские военные уже применили 1400 реактивных дронов типов "Герань-3", "Герань-4" и "Герань-5". Для сравнения: за весь предыдущий год было зафиксировано лишь 180 таких беспилотников.

Модернизация "Герань-4 Сикер" свидетельствует о дальнейшем развитии этого типа вооружения. Россияне установили на дрон оптическую систему наведения, а сами реактивные беспилотники уже используют при атаках на Одесскую область, в частности против портовой инфраструктуры и судов в Черном море.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия усиливает атаки на украинские порты и все чаще применяет новые типы беспилотников. Из-за этого морской экспорт затруднился, а количество судов, заходящих в украинские порты, временно сократилось. В то же время в Военно-морских силах подчеркивают, что ситуация не является безвыходной.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает атаковать Одессу и Одесскую область, используя различные виды вооружения и меняя маршруты ударов. Враг пытается перегрузить украинскую ПВО, измотать её и найти слабые места в системе защиты. В то же время Украина продолжает наносить удары по российским объектам, в частности в Чёрном море. Новые атаки могут стать частью длительной борьбы за контроль над морской логистикой.