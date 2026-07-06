Россия ночью атаковала Одессу: последствия и пострадавшие

Пожар после атаки на Одессу. Фото: Одесская МВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

В ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по Одессе с помощью ударных беспилотников. В различных районах города повреждены жилые дома, гаражи и автомобили. Известно об одном пострадавшем. На местах ударов работают спасатели и городские службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

Масштабы разрушений

В результате атаки повреждены многоэтажные жилые дома, в которых выбиты окна. Также пострадали частный дом, автостоянка с гаражными помещениями и автомобили.

В Киевском районе повреждены пять частных домов и общежитие. Спасатели продолжали расчищать завалы. В Хаджибейском районе коммунальные службы уже привели в порядок придомовую территорию.

Горящий автомобиль. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожары после удара

В одном из районов города в результате попадания разгорелся пожар в гаражных помещениях. Огонь оперативно потушили сотрудники ГСЧС. К ликвидации были привлечены 19 спасателей и 4 единицы техники.

Пожар на месте атаки. Фото: Одесская МВА

Раненый и помощь

На другом месте повреждены частные жилые дома. Ранение получил 23-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь.

Осколок дрона на земле. Фото: Одесская ОВА

Возле поврежденных домов развернули оперативный штаб. Там жители могут получить консультации и оформить документы для получения помощи. По информации городских властей, по состоянию на утро уже принято 26 заявлений на компенсацию за поврежденное имущество.

Часть дрона на дереве. Фото: Одесская ОВА

Что известно об атаке

В ночь на 6 июля 2026 года в Одесской области четыре раза объявляли воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Первая тревога прозвучала в 22:25 из-за движения группы БПЛА над акваторией Чёрного моря в направлении Одесской области. В 23:19 Воздушные силы сообщили, что дроны движутся в сторону Одессы, а около 23:35 в городе прогремело более трёх взрывов. Отбой воздушной тревоги объявили в 1:32.

В 2:34 тревогу вновь объявили в Белгород-Днестровском, Измаильском, Болградском и Одесском районах из-за движения ударных беспилотников в направлении Затоки. Она продолжалась до 3:42.

Еще одну воздушную тревогу в этих районах объявили в 5:15. Отбой дали в 5:37.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 21 июня российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские цели. В результате удара был поврежден жилой сектор, загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска днём 1 июля нанесли баллистический удар по Одесской области. В результате атаки погибли два человека, ещё 13 получили ранения, были повреждены объекты гражданской инфраструктуры и складские помещения.