Нападение РФ на Измаильский район 14 августа: последствия

Спасатели тушат пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает непрерывно наносить удары по Одесской области. Под ударом вновь оказалась инфраструктура Измаильского района. После атаки возникли пожары. Спасатели оперативно прибыли на место и ликвидировали возгорания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Измаильскую районную военную администрацию.

Сообщение о последствиях атаки. Фото: скриншот из Telegram

Ночной удар

В ночь на 14 августа российские войска вновь атаковали Измаильский район Одесской области. По информации оперативного штаба Измаильской районной государственной администрации, враг нанес удар по инфраструктуре.

В результате атаки возникли пожары. Их оперативно ликвидировали спасатели ГСЧС.

Что известно об атаке

Тревогу в Белгороде-Днестровском, Измаильском и Болградском районах объявили в 01:03. Через полчаса стало известно, что группа БПЛА движется в направлении юга области. Угроза нависла над Килией, Измаилом и Реней. Отбой прозвучал в 02:09.

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Вчерашние атаки

Накануне российские войска дважды за день атаковали пассажирские поезда в Одесской области. Утром ударными дронами враг поразил пассажирский поезд Одесса — Днепр. На месте погибли двое гражданских — 50-летний машинист и его 41-летний помощник. Одесская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту гибели людей по статье о военных преступлениях.

Впоследствии российский дрон во второй раз атаковал поезд. На этот раз под удар попал тепловоз, который выполнял маневровые работы, чтобы поезда могли разъехаться. Бригаду тепловоза заранее предупредили об опасности, поэтому никто из работников не пострадал.

Из-за атак пришлось изменить движение части поездов. 13 августа не курсировала ряд пригородных электричек между Одессой и станциями Колосовка, Мартыновская и Помочная, а также в обратном направлении.

Как сообщали Новини.LIVE, во вторник , 11 августа, российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района ударными реактивными дронами. В результате атаки погибли двое мужчин, ещё трое человек пострадали.

Также Новини.LIVE сообщали, что ночью и утром 12 августа Одесса подверглась российским атакам. В результате ударов зафиксированы разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры. В многоэтажном доме после ночной атаки произошел пожар в квартире. К счастью, люди не пострадали.