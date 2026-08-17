Россияне попали в гражданское судно на Одесчине: последствия атаки

Последствия удара по судну. Фото иллюстративное: Администрация судоходства

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

В ночь на 17 августа российские войска атаковали Измаильский район Одесской области. Целью удара стали портовая инфраструктура и гражданское судно. Кроме того, накануне враг дважды атаковал Одесский район реактивными дронами, в результате чего пострадали не менее 12 человек.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на оперативный штаб Измаильской РГА и главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Сообщение об атаке на портовую инфраструктуру. Фото: скриншот из Facebook

Удар по порту: последствия

По данным районной администрации, российская атака произошла ночью. Под ударом оказалась портовая инфраструктура Измаильского района. В результате попаданий возникли пожары. По состоянию на утро спасатели полностью ликвидировали их. В то же время Олег Кипер уточнил, что в результате удара повреждения получило гражданское судно, ходящее под флагом Республики Того.

"К сожалению, пострадали 4 человека, трое из которых госпитализированы, один — в тяжелом состоянии. Всем оказывается необходимая медицинская помощь", — отметил глава ОВА.

Что известно об атаке 16 августа

Массированные удары Одесская область подвергалась и накануне. Новини.LIVE писали, что днем 16 августа российские войска применили ударные реактивные беспилотники против гражданской инфраструктуры Одесского района. Во время первой атаки удар получил торговый центр. Был частично разрушен его второй этаж и повреждено почтовое отделение.

По последним данным главы Одесской ОВА Олега Кипера, число пострадавших в торговом центре возросло до семи человек. К медикам дополнительно обратилась семья, которая во время удара находилась на территории ТЦ.

"К сожалению, число пострадавших в результате атаки на торговый центр увеличилось. К медикам обратилась семья: мужчина с женой и 8-летним сыном, которые находились на территории торгового центра", — сообщил Олег Кипер.

Пятеро пострадавших госпитализированы. Врачи оказывают им необходимую помощь.

Спасатели работают на месте попадания. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Удар по жилым домам

Менее чем через час после первой атаки российские войска повторно нанесли удар дронами по Одесскому району. На этот раз под удар попала жилая застройка. Частично разрушен двухэтажный жилой дом. В другом частном домовладении повреждены фасад и крыша, а также выбиты окна. Также повреждения получили три легковых автомобиля.

Разрушенный в Одесской области дом. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Мужчина стоит возле разрушенного дома в Одесской области. Фото: ГУ ГСЧС в Одесской области

Новини.LIVE сообщали, что в результате этого удара пострадали пять человек: четверо мужчин в возрасте от 34 до 76 лет и 29-летняя женщина. Все пятеро были госпитализированы.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 16 августа российские войска атаковали юг Одесской области с помощью беспилотников. В Белгороде-Днестровском взрывной волной повреждены пятиэтажные жилые дома. По предварительным данным, есть пострадавшие.