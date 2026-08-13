Россия обстреляла портовую инфраструктуру Одесчины

Спасатель на месте пожара. Иллюстративное фото: ГСЧС Днепропетровщины

Мария Чекарёва редактор ленты новостей

В ночь на четверг, 13 августа, российская армия атаковала Одесскую область беспилотниками. Под ударом оказался Измаильский район. Целью врага стали объекты портовой инфраструктуры. В результате атаки возникли повреждения и вспыхнул пожар. На место обстрела прибыли подразделения ГСЧС, чтобы ликвидировать разрушения и потушить возгорание.

Об этом сообщила Измаильская РВА, передает Новини.LIVE.

Что известно об обстреле Измаильского района ночью 13 августа

Воздушная тревога в Белгород-Днестровском, Измаильском и Болградском районах Одесской области длилась с 00:16 до 02:15. Воздушные силы ВС Украины в 01:13 сообщили о группе БпЛА курсом на Измаил. В 01:26 зафиксировали беспилотники в направлении Измаила и Рени, а в 01:47 — дроны на Рени.

Скриншот сообщений Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на мониторинговые каналы сообщал, что днем 12 августа в Одессе прогремел взрыв. Оккупанты запустили в направлении города БпЛА типа "Бандероль". Вероятно, сработала ПВО.

Также Новини.LIVE со ссылкой на эксперта по геоэкономике и международной торговле Олега Саркица писал, что россияне регулярно наносят удары по объектам морской инфраструктуры и судам в Одесской области. Из-за опасности некоторые судовладельцы отказываются заходить в порты Большой Одессы. Если морские перевозки сократятся, это создаст серьезные угрозы для украинского экспорта.