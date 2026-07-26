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Главная Одесса Россия сократила присутствие авиации в Черном море: причины

Россия сократила присутствие авиации в Черном море: причины

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2026 15:45
В Чёрном море стало меньше авиации РФ, однако угроза сохраняется
Самолет РФ запускает ракеты. Фото иллюстративное: росСМИ

В последнее время Россия сократила присутствие своей авиации в акватории Черного моря. Кроме того, корабли и подводные лодки страны-агрессора не выходят на боевое дежурство, а остаются в пунктах базирования.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона "Ми — Україна".

Авиация РФ в Чёрном море

По словам пресс-секретаря ВМС ВСУ Дмитрия Плетенчука, одной из причин этого могут быть проблемы россиян с логистикой, в частности с поставками во временно оккупированный Крым. Ведь ограничения на военные перевозки уже сказываются на возможностях российских сил на юге.

"Можно заметить, что количество российской авиации в акватории уменьшилось. Я не буду говорить, что это уже стала тенденция, но сам факт есть, и мы наблюдаем это уже не первый день", — сказал представитель ВМС ВСУ.

Корабли России в морях

Помимо авиации, изменилась и ситуация с российскими кораблями. В настоящее время корабельный состав РФ не выходит в Черное и Азовское моря. Военные отмечают, что носители ракетного оружия остаются в пунктах базирования. Однако, как отмечает Дмитрий Плетенчук, угроза ракетных ударов не исчезла.

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"Российские корабли остаются в пунктах базирования. Выходов в море не отмечается. Но опасность применения ракетного вооружения с носителей крылатых ракет типа "Калибр" сохраняется, и мы это учитываем в своей работе", — добавил военный.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 25 июля во время выхода из порта в Одесской области российские войска дважды атаковали гражданское судно под флагом Палау, которое перевозило почти 2,8 тысячи тонн кукурузы. В результате попаданий на борту возник пожар. Семерых членов экипажа и украинского лоцмана удалось спасти, однако двое моряков остались без вести пропавшими.

Также Новини.LIVE сообщали, что Россия вновь вернулась к теме возможного наступления на Одессу и начала активно распространять заявления о новых "буферных зонах". Однако основную ставку оккупанты делают не на сухопутное наступление, а на воздушные удары по украинским городам.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что в Румынии подтвердили, что беспилотник, сбитый 24 июля вблизи населенного пункта Падина в уезде Бузэу, был ударным дроном Shahed российского происхождения. Специалисты Министерства обороны страны провели анализ обломков и установили тип аппарата.

Черное море Новости Одессы ракетный удар
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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