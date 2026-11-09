Российский ЗРК Бук-М3. Иллюстративное фото: российские СМИ

В Чёрном море ситуация постепенно меняется из-за украинских ударов по военным объектам России. Под удар попадают не только цели в оккупированном Крыму, но и предприятия военно-промышленного комплекса далеко в тылу РФ. В то же время российская авиация продолжает представлять угрозу для украинских сил.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

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Ослабление ПВО РФ

Россия пытается восстанавливать и усиливать противовоздушную оборону после украинских ударов по военным объектам. Однако этот процесс затрудняется не только потерями самих комплексов, но и проблемами с получением компонентов для их производства. Дмитрий Плетенчук пояснил, что борьба с российской ПВО имеет несколько направлений. В частности, речь идет о противодействии беспилотникам и уничтожении крупных систем, которые используются для перехвата украинских ракет.

"То где-то они пытаются восстановить, то где-то нарастить средства противовоздушной обороны. Иногда удачно, иногда не очень. Поэтому да, тенденция, конечно, сохраняется. Тенденция заключается в том, что дело не просто в восстановлении этих средств, поскольку они периодически теряются, а в том, что компонентная база, из которой состоят подобные средства, по-прежнему остается импортной в довольно большой своей номенклатуре", — отметил представитель ВМС.

Применение "Нептунов"

Отдельным направлением украинских ударов стало уничтожение предприятий российского военно-промышленного комплекса. В частности, 7 ноября украинское оружие поразило предприятие "Протон-Электротекс" в Орле. По словам Плетенчука, после того как российские корабли перестали активно выходить в море, украинские военные получили возможность применять наработанный опыт для поражения других важных целей. Речь идет, в частности, об объектах оборонной промышленности, расположенных вдали от линии фронта. Пресс-секретарь подчеркнул, что успех таких операций стал возможен благодаря сотрудничеству украинских производителей оружия и военных, имеющих опыт его применения.

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"Сначала мы поражали наземные объекты в Крыму в тестовом режиме, но успешно. После этого география стала немного шире. И мы, конечно, лишь одни из многих исполнителей, но сам тот факт, что мы поражаем цели, которые находятся далеко за пределами акватории, далеко в тылу врага, говорит о том, что украинское оружие действительно эффективно, действительно есть результаты, есть куда двигаться", — сказал Плетенчук.

Ослабление авиации РФ

Украинские удары по военным аэродромам и другим объектам могут затруднить работу российской авиации. Однако полностью устранить угрозу такими действиями не удастся, ведь самолеты могут использовать и другие локации для запуска ракет и атак. Плетенчук пояснил, что уничтожение средств, запускающих ракеты и беспилотники, остается важной задачей. В то же время российская авиация продолжает влиять на ситуацию в Черном море и на возможности украинских сил проводить операции.

"Нужно, точнее, лучше уничтожать того, кто запускает стрелы. То есть поражать лучника, а не отбивать каждую стрелу по отдельности. Это тактика, которая уже давно применяется в Вооруженных силах Украины, и это замечательно", — подчеркнул пресс-секретарь.

Он добавил, что даже после поражения отдельных аэродромов российская авиация может продолжать работу из других мест. Однако это потребует от противника больше ресурсов.

"Авиация — это такая штука, которая может, конечно, действовать из других точек. Поэтому это будет сложнее, дороже, энергоемчее и ресурсоемчее. Но, тем не менее, она будет действовать", — пояснил Плетенчук.

По его словам, присутствие российской авиации над акваторией остается проблемой для Украины, поскольку влияет на результативность украинских атак. Поэтому работа по противодействию воздушным целям остается актуальной.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия усиливает защиту Крымского моста и стягивает к нему дополнительные силы противовоздушной обороны. Оккупанты также пытаются защитить сооружение от атак с моря. Для этого враг использует различные средства охраны и постоянно меняет систему обороны. Большинство таких мер россияне вводят после предыдущих украинских ударов.

Также Новини.LIVE писали, что российские военные постоянно совершенствуют беспилотники, которыми атакуют Украину, в частности Одесскую область. Враг меняет их конструкцию и способы применения, чтобы увеличить дальность полета. В то же время оккупированный Крым остается одной из главных площадок для запусков. На море ситуация также напряженная, ведь РФ пытается ограничить украинский экспорт.