РФ усиливает давление на Одесчину: основные цели и планы Кремля

Горящее судно в море. Фото иллюстративное: Одесская ОВА

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Одесская область остается одной из главных целей российских атак. Россия регулярно наносит удары по портовой и припортовой инфраструктуре, пытаясь ослабить морскую логистику Украины. При этом под угрозой остаются работа зернового коридора и морской экспорт.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Украинской добровольческой армии Сергей Братчук.

Новая тактика

По словам Сергея Братчука, российские удары по Одесской области носят комбинированный характер. Враг использует дроны и ракеты различных типов, в частности баллистическое вооружение, ракеты "Оникс" и средства тактической авиации. Отдельной угрозой стали реактивные дроны, которые обладают высокой скоростью и могут быть обнаружены системами противовоздушной обороны с опозданием. В то же время Украина располагает средствами для их обнаружения и уничтожения.

"Сегодня Одесская область — это морское побережье, это портовая и припортовая инфраструктура. Эти удары Российской Федерации комбинированные — это дроново-ракетные удары, поскольку сочетаются реактивные дроны и ракеты различной номенклатуры", — отметил Братчук.

Удар по экспорту

Братчук добавил, что российские войска могут пытаться использовать атаки для давления на международных морских перевозчиков. Удары по портовой инфраструктуре создают дополнительные риски для работы судов и могут влиять на стоимость страхования. Особенно важно это становится во время сбора урожая, когда Украина активно использует морские пути для экспорта зерна. По словам пресс-секретаря, Россия стремится ослабить экономические возможности Украины и заставить операторов отказываться от работы с украинскими портами.

В то же время он заявил, что российские атаки по Одесской области уже приобрели значительные масштабы. По его словам, за более чем две недели по региону могло быть выпущено не менее 140 ракет. Братчук подчеркнул, что часть российских боеприпасов не достигает своих целей благодаря действиям украинских сил обороны.

"Это шантаж наших операторов, это удар по экономике. Тем более сейчас время сбора зерновых, соответственно, речь идет и о зерновом коридоре. Я не вижу, чтобы этот шантаж со стороны Российской Федерации сейчас ослабевал", — отметил пресс-секретарь.

Цель Кремля

Представитель УДА считает, что Москва пытается нанести ущерб украинской портовой инфраструктуре и затруднить работу морской логистики. В то же время Братчук заявил, что Украина должна отвечать на такие атаки собственными ударами. По его словам, речь идет о поражении российской портовой и припортовой инфраструктуры, которая используется в войне. В частности, он упомянул объекты в Азовском и Черном морях.

"Надеюсь, что соратники и подчинённые сделают это как можно скорее в отношении Российской Федерации — речь идёт об уничтожении российской портовой и припортовой инфраструктуры, в частности в Азовском и Чёрном морях", — сказал Сергей Братчук.

Удары в ответ

Братчук также объяснил, почему в последнее время Украина активнее атакует российские объекты на море. По его словам, украинские силы обладают готовностью и ресурсами для проведения масштабных операций. Он подчеркнул, что российские суда, обеспечивающие военную деятельность, нельзя приравнивать к гражданским объектам. В то же время Россия продолжает атаковать корабли под иностранными флагами, создавая дополнительные риски для международного судоходства.

"У нас наконец-то есть готовность и ресурсы для проведения такой широкомасштабной стратегической операции, которая приносит свои результаты. Мы не говорим о российских гражданских судах — их там нет. Все, что там работает, работает на войну и является законными военными целями", — добавил Братчук.

В то же время пресс-секретарь упомянул недавний обстрел судна под флагом Гвинеи-Бисау, на борту которого находились граждане Сирии и Индии. По его словам, соответствующее заявление уже сделала Индия, а Турция также может отреагировать, поскольку судно принадлежит турецкой стороне. Братчук подчеркнул, что Россия использует атаки на гражданское судоходство как инструмент давления. Несмотря ни на что, Украина стремится ограничить военные и экономические возможности РФ для продолжения войны.

Как сообщали Новини.LIVE, в результате российского удара по Одессе 20 июля погибли три человека, ещё шестеро получили ранения. Из-за атаки в городе возник масштабный пожар и была повреждена газовая магистраль. В понедельник, 21 июля, в Одессе объявили День траура по погибшим.

Также Новини.LIVE сообщали, что 20 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попали жилые дома в нескольких населенных пунктах области. Ранения получили трое человек, среди которых девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.