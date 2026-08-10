Плетенчук о морском коридоре, атаках РФ и ПВО в Крыму

Горящее судно в море. Иллюстративное фото: Военно-морские силы

В Чёрном море обострилась ситуация вокруг украинского судоходства. Россия усилила атаки на морские маршруты и суда, а работа морского коридора в настоящее время фактически приостановлена. В то же время украинские силы ищут способы снизить угрозу для судоходства и ослабить возможности России в регионе.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Атаки на Одесскую область

Российские войска в последнее время изменили тактику ударов по Одесской области. По словам Плетенчука, оккупанты стали чаще применять баражирующие боеприпасы и реактивные беспилотники. Украинские силы пытаются снизить угрозу для судоходства. К противодействию российским атакам привлекаются различные подразделения, в частности авиация и дроны-перехватчики.

"Конечно, мы делаем все, что в наших силах, чтобы максимально нейтрализовать эти атаки. В любом случае будем и дальше работать над этим", — сказал Плетенчук.

Он отметил, что нынешняя ситуация — не первый кризис для украинского судоходства во время полномасштабной войны. По его словам, ранее Военно-морские силы уже находили способы выхода из подобных ситуаций.

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"Работают и дроны-перехватчики. Мы сталкивались с подобными кризисами. К сожалению, за период полномасштабного вторжения это не первый и даже не второй", — рассказал пресс-секретарь.

Удары по ПВО в Крыму

На днях бойцы ГУР уничтожили российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1» в оккупированном Крыму. По словам Плетенчука, такие ЗРК являются важной частью системы прикрытия российских объектов, а их уничтожение ослабляет возможности врага. Уничтожение мобильной системы ПВО — сложная задача, поскольку её трудно обнаружить и поразить. Поэтому каждая такая потеря имеет для российских войск особое значение.

"Такие уничтожения — это уменьшение способности врага прикрывать объекты. В данном случае конкретно в Крыму", — пояснил Плетенчук.

Он также обратил внимание на ситуацию у Керчи, где российские военные периодически несут потери. По его мнению, если оценивать ситуацию с точки зрения военной математики, уничтожение российских средств ПВО выгодно для Украины.

"Если рассмотреть ситуацию, то видно, что фактически россияне так же остались без навигации в Черном море. Однако там число поврежденных судов исчисляется в других порядках. И оно на порядок больше", — отметил пресс-секретарь.

Блокада Чёрного моря

Ранее появилась информация, что Турция якобы ограничила проход танкеров через Босфор в порты Одессы и Новороссийска. Впоследствии сообщалось, что Анкара открыла проход. Плетенчук отметил, что официального подтверждения блокады со стороны Турции не видел. По его словам, скопление судов в Мраморном море наблюдалось еще до появления сообщения Bloomberg. При этом часть судов, которые должны были следовать в российские порты, изменила свои планы.

"На самом деле это сообщение не носило официального характера, поэтому я немного сомневался в достоверности этой информации, так как, по крайней мере, таких публичных заявлений со стороны Турецкой Республики я не видел", — сказал Плетенчук.

В то же время, по его словам, сейчас ситуация существенно не изменилась. Навигация по украинскому морскому коридору фактически приостановлена.

"Что касается навигации, то ее сейчас нет, то есть проходов нет. И, соответственно, как уже было заявлено представителями профильного министерства, фактическая работа коридора в настоящее время приостановлена", — отметил представитель ВМС.

Как сообщали Новини.LIVE, в последние месяцы Россия значительно усилила атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины. Наибольшее давление фиксируется в Черном море, где противник пытается затруднить работу морского коридора. Ситуация остается сложной, однако украинские защитники продолжают оборону. Морской экспорт полностью не остановлен.

Также Новини.LIVE писали, что российский Черноморский флот фактически утратил возможность свободно действовать в Черном море. Большинство кораблей РФ не выходит в открытую акваторию, а ракетные пуски россияне проводят непосредственно из гаваней. В то же время для Одессы и морского коридора сохраняются серьезные угрозы со стороны авиации, ракет и беспилотников.