Россия уже сутки бьет по Черноморску на Одесчине: есть погибший

Последствия атаки на Черноморск. Фото: Елена Шолар/Facebook

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Вечером, ночью и утром 11 июля российские войска подвергли Черноморск массированной массированой атаке с использованием ракет и ударных беспилотников. В результате вражеского обстрела погиб человек, а также были повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на исполняющую обязанности мэра Черноморска Елену Шолар.

Сообщение Елены Шолар. Фото: скриншот из Telegram

Россия атаковала Черноморск

По информации Елены Шолар, атака на Черноморск началась еще вечером и продолжалась всю ночь и утро. После вражеских ударов на местах работают все профильные службы, которые ликвидируют последствия обстрелов и помогают пострадавшим. По словам главы города, атака унесла жизнь одного человека.

"Вечером, всю ночь и утром на наш маленький Черноморск летят российские ракеты и шахиды. Погиб человек, соболезнования семье… Разрушены дома и инфраструктура. Пострадавшим оказана вся возможная помощь", — сообщила Елена Шолар.

Несмотря на выходной день и благоприятную погоду, опасность для жителей Черноморска сохраняется. Воздушные тревоги в городе продолжают объявлять и днем, поэтому местные власти призывают жителей не пренебрегать правилами безопасности и оперативно реагировать на сигналы об угрозе.

"Ничего другого от террористов мы и не ждем. Днем также звучат тревоги. Несмотря на субботу, хорошую погоду и отдых, будьте внимательны и осторожны, пожалуйста!" — обратилась к жителям исполняющая обязанности городского головы Черноморска Елена Шолар.

Атака на Одесскую область

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска в ночь на 11 июля нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки были повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска днем 11 июля нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения.

Новини.LIVE также сообщали, что накануне Россия совершила атаку на гражданскую портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника. На территории одного из терминалов возник пожар. В результате атаки погиб докер-механизатор порта. В этот момент он находился на посту.