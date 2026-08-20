Россияне атаковали ресторан под Одессой: в заведении были люди
Днем 20 августа российский ударный беспилотник повредил ресторан в Одесском районе. Осколки после взрыва полетели в людей, которые в это время находились возле заведения. Четверо гражданских получили ранения, всех доставили в больницу.
О моменте удара и первых минутах после него журналистке Новини.LIVE Виктории Беккер рассказала работница ресторана Елена.
Дрон полетел прямо на ресторан
В момент атаки сотрудники ресторана уже были на работе, — рассказывает Елена. Утро начиналось как обычно: люди сидели на улице, пили кофе и разговаривали. Сначала над заведением пролетел один российский беспилотник, вскоре появился и второй.
"Каждое утро мы очень любим пить кофе. Сидели, разговаривали. И вот, когда пролетел первый "Шахед", он пролетел мимо, над нами, но куда-то в сторону. А второй почему-то так целенаправленно полетел прямо в наш ресторан", — рассказала Елена.
По словам владелицы, беспилотник попал в район электросчётчика. Там вспыхнул сильный пожар.
"Он врезался в счетчик. Сначала все загорелось, потом взорвалось, и осколки полетели в тех, кто сидел на улице", — вспоминает женщина.
В прокуратуре уточнили, что в результате удара были повреждены не только фасад и остекление ресторана, но и складское помещение.
Четверо человек в больнице
По уточненным данным Одесской областной прокуратуры, пострадали 31-летняя и 68-летняя женщины, 17-летняя девушка и 22-летний мужчина. Всех четверых после атаки доставили в больницу. В то же время директор ресторана Елена рассказала, что трое из них получили более серьезные травмы. Один из мужчин получил сразу несколько осколочных ранений и нуждался в операции.
"Одной женщине слегка поцарапали голову, ей повезло. Тетке Жанне осколок попал в палец, она пожилая женщина. У парня три осколочных ранения: в голову, тело и ногу. Он сейчас в операционной, ему уже лучше. А поварихе Наташе осколок попал в спину. Они сидели спиной, и все осколки полетели в их сторону", — рассказывает работница заведения.
Сама Елена во время взрыва находилась внутри ресторана. Именно это, по ее словам, фактически спасло ее от осколков.
"Я была на кухне, мыла посуду в тот момент. Просто произошел этот взрыв. Да, мне повезло", — сказала Елена.
Женщина вспоминает, что после взрыва к ресторану быстро прибыли спасатели и правоохранители. Помогали и люди, находившиеся рядом с заведением.
В Одесской областной прокуратуре сообщили, что российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру Одесского района ударными дронами днем 20 августа. На месте попадания правоохранители фиксируют последствия и документируют очередное военное преступление РФ.
Под процессуальным руководством областной прокуратуры начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны. Расследование проводит Управление СБУ в Одесской области.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что днем 16 августа российские войска применили ударные реактивные беспилотники против гражданской инфраструктуры Одесского района. Во время первой атаки удар пришёлся по торговому центру. Частично разрушен второй этаж здания и повреждено почтовое отделение. Менее чем через час российские войска повторно нанесли удар дронами по Одесскому району. Был разрушен двухэтажный жилой дом.
Также журналисты Новини.LIVE проверили доступность и комфорт укрытий в центре Одессы. В городе на учете находится 1249 объектов фонда защитных сооружений. Однако их вместимости хватает лишь примерно на 61,1% населения. То есть безопасных мест недостаточно даже по официальным расчетам. А проверка выявила еще одну проблему — некоторые укрытия существуют на карте, но не работают в реальности. Поэтому на пятый год полномасштабной войны во время атаки одесситам до сих пор приходится не просто укрываться, а самостоятельно искать, где они действительно смогут защитить свою жизнь.
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