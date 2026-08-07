Атаки РФ на суда: что сейчас происходит в Чёрном море

Повреждённое судно. Фото: Одесская ОВА

В последние месяцы Россия значительно усилила атаки на гражданские суда и портовую инфраструктуру Украины. Наибольшее давление наблюдается в Чёрном море, где противник пытается затруднить работу морского коридора. Ситуация остается сложной, однако украинские защитники продолжают оборону. Морской экспорт полностью не остановлен.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Атаки на суда

Этим летом Россия существенно активизировала удары по гражданскому судоходству. По словам пресс-секретаря Военно-морских сил Дмитрия Плетенчука, особенно напряженной была ситуация в июне. В то же время украинские силы смогли перенести линию перехвата воздушных целей дальше от побережья Одесской области, поэтому большинство угроз удавалось уничтожать еще над морем.

"В июне они проходили довольно успешно. Это как раз тот период, когда фактически линия отражения была перенесена подальше от Одесского побережья. В Одессе в основном слышались только сигналы тревоги, а до города долетело мало что", — отметил Плетенчук.

По словам Плетенчука, нынешняя кампания не является новой. Россия еще в прошлом году пыталась блокировать украинское гражданское судоходство, однако после неудач начала менять тактику, увеличивать количество ударов и применять новые средства поражения. Он подчеркнул, что украинские военные не только отражают атаки, но и оказывают помощь после ударов. Моряки эвакуируют пострадавших, тушат пожары и делают все возможное, чтобы поврежденные суда не затонули.

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"Мы не только отражаем атаки, мы боремся с их последствиями. Это и эвакуация пострадавших, и борьба за выживаемость судов. Да, в море работать непросто. Это факт", — добавил представитель ВМС.

Чем атакует Россия

По словам представителя ВМС, главным оружием против украинских судов сейчас остаются ударные беспилотники типа "Шахед". В то же время российская армия всё чаще применяет и другие средства поражения. Плетенчук отметил, что меняется сама тактика атак. По его словам, кроме обычных "Шахедов", российские войска активно используют так называемые "Бандероли" — средства, сочетающие в себе признаки крылатой ракеты и дрона-камикадзе.

"Это, конечно, "Шахед". Точно так же это и так называемые "Бандероли". На нашем направлении эти средства применяются уже ежедневно", — добавил Дмитрий Плетенчук.

Удалось ли сорвать морской экспорт

По данным Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, только за первые дни августа Россия совершила пять атак на объекты морских портов, три — на гражданские суда в портах и две — на суда, находившиеся в украинском морском коридоре. В июле было зафиксировано почти 60 атак на гражданские суда, из которых 22 произошли непосредственно в море. Еще почти 70 ударов пришлось на портовую инфраструктуру. Несмотря на это, в ВМС не считают, что России уже удалось полностью заблокировать украинский морской экспорт. Там признают, что враг создал серьезные трудности, однако Украина уже переживала подобные кризисы после срыва зернового соглашения и находила решения.

"То, что они создали сложности — это факт. Но Украина уже бывала в подобных кризисах. Уверен, найдем выход и из этого", — сказал Плетенчук.

Судов стало меньше

Дмитрий Плетенчук отметил, что подробная статистика по количеству судов, заходящих в украинские порты, находится в распоряжении гражданских структур. В то же время он подтвердил, что из-за постоянных российских атак и угрозы для экипажей количество заходов судов ощутимо сократилось.

"Снижение ощутимое. Могу отметить именно так", — заметил пресс-секретарь.

Какую роль играют морские дроны

Отдельно пресс-секретарь ВМС прокомментировал возможность использования морских дронов для сопровождения гражданских судов, заходящих в украинские порты. По его словам, беспилотные системы уже стали важной составляющей обороны на море. Однако они не могут полностью заменить другие силы и средства защиты.

"Дроны — это одна из составляющих. Мы их постоянно применяем. В то же время многие функции по-прежнему выполняют экипажи наших кораблей", — подытожил представитель ВМС.

Как сообщали Новини.LIVE, российские атаки на украинские порты продолжают создавать серьезные риски для экспорта. Больше всего это ощущает на себе аграрный сектор, ведь морские перевозки остаются основным способом вывоза зерна и другой продукции. Альтернативные маршруты не могут полностью заменить работу портов, а их использование значительно увеличивает расходы.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает атаковать гражданские суда, работающие в украинских портах и следующие по морскому коридору. Вечером 5 августа под удар попал сухогруз с украинской пшеницей. Погиб украинский моряк, ещё трое человек получили ранения. Судно получило серьёзные повреждения, на борту вспыхнул пожар.