Топливный кризис в РФ: что одесситы думают об ударах ВСУ по НПЗ

Центр Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

События последних нескольких месяцев показали, что война — это игра в две стороны. Россияне на себе ощутили все последствия так называемой СВО. Оставшись без топлива и столкнувшись с натиском хороших украинских дронов, многие из них задаются вопросом: "За что?" Украинцы же, со своей стороны, уже пятый год живут в условиях большой войны и практически адаптировались ко всем подобным вызовам. Теперь они с удовольствием наблюдают, как из этой ситуации пытается выйти враг.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать у одесситов, как они относятся к топливному кризису в РФ и атакам ВСУ.

Топливный кризис в РФ

Топливный кризис в РФ вызвал давление, которое напрямую затрагивает гражданское население. Дефицит меняет привычную жизнь россиян и заставляет их ощущать последствия войны, которую их государство ведет против Украины. Наталья считает, что только через личные трудности российское общество может осознать, к чему приводят действия их властей.

"Мне интересно. Я считаю, что это справедливо. Если они не почувствуют хоть немного того, что чувствовали мы, то не смогут объективно сделать выводы, а для них это важно. Речь идет о людях. Об их людях", — подчеркивает Наталья.

Наталья о справедливости. Фото: Новини.LIVE

Влияние на фронт

Удары по НПЗ и топливной логистике могут затруднить доставку топлива на оккупированные территории и замедлить снабжение российских войск. Ведь без достаточного количества топлива техника не сможет полноценно передвигаться, а подразделения — продвигаться на фронте.

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"Я отношусь к этому положительно. Пусть там у них все горит, пусть они испытывают то же самое, что испытывают наши семьи, дети и в целом граждане Украины. Не будет топлива — не будет продвижения на линии боевого столкновения. И у нашего врага будет меньше ПММ — горюче-смазочных материалов", — комментирует военный Андрей.

Андрей об изменениях на фронте. Фото: Новини.LIVE

Об этом говорит и Михаил, ведь власти испытывают давление, поскольку вынуждены искать способы сдержать дефицит топлива и не допустить дальнейшего роста цен. Таким образом, эти проблемы могут повлиять на позиции России в переговорах или дать время для действий ВСУ на фронте.

"Немного слежу за ситуацией, думаю, это хорошо. Прогнозы строить сложно, но надеюсь, что топливный кризис приведет к скорым переговорам и к какому-то разрешению войны. Я надеюсь, это даст шанс нашим ребятам продвинуться вперед, пока они решают свои проблемы", — говорит Михаил.

Михаил о проблемах, которыми занимаются российские власти. Фото: Новини.LIVE

Для части украинцев такие атаки стали подтверждением силы ВСУ и способности Украины влиять на возможности России. Людмила верит, что удары по топливной инфраструктуре РФ скажутся на ситуации на фронте и помогут приблизить победу.

"Очень хорошо, что наши вооруженные силы — сильные — и умеют строить нашу победу! На фронт, конечно, это повлияет, и я верю в победу", — говорит Людмила.

Людмила о доверии к решениям руководства. Фото: Новини.LIVE

Освобождение оккупированных территорий

Удары по нефтеперерабатывающей промышленности РФ и по логистической составляющей в Крыму уже дают неплохие результаты. Если так пойдет и дальше, то у врага не останется иного выбора, как сесть за стол переговоров. В свою очередь, для украинцев важнейшими остаются прекращение потерь, освобождение оккупированных территорий и возвращение к мирной жизни.

"Я положительно отношусь к топливному кризису в РФ. Я не ясновидящая, но хотелось бы, чтобы все это поскорее закончилось и они все убрались с нашей территории. Чтобы перестали гибнуть наши люди", — подытоживает Галина.

Галина о желании положить конец гибели людей. Фото: Новини.LIVE

Одесситы в большинстве своем поддерживают удары по российской топливной инфраструктуре. Одни видят в них способ затруднить снабжение армии РФ, другие — возможность усилить внутреннее давление на российские власти и общество.

Ранее Новини.LIVE писали, что российский диктатор Владимир Путин впервые публично признал существование топливной проблемы во временно оккупированном Крыму. По его словам, на полуострове наблюдается "определенный дефицит" хотя он назвал его некритическим. Глава Кремля заявил, что ежемесячная потребность оккупированного Крыма в топливе составляет около 70 тысяч тонн, а имеющихся запасов хватит лишь на несколько дней.

Также Новини.LIVE сообщали, что после серии ударов ВСУ по военным и логистическим объектам России в оккупированном Крыму увеличилось число желающих покинуть полуостров. У Керченского моста образовались большие очереди на выезд, тогда как в обратном направлении автомобилей почти нет. Оккупационные власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали детский центр "Артек".