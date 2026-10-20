Российский танкер Bella1. Фото иллюстративное: marinetraffic.com

Российские танкеры пытаются скрыть своё местонахождение в Чёрном море, чтобы уберечься от возможных ударов. Для этого они могут подменять координаты или отключать системы слежения. Однако такие уловки не гарантируют защиты. У украинских военных есть другие способы обнаружения судов, даже когда те исчезают с карт.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

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Как танкеры скрывают координаты

Российские суда так называемого теневого флота могут пытаться скрыть свои маршруты, чтобы избежать возможных украинских ударов. Один из способов — подмена координат, из-за которой системы слежения показывают судно совсем не там, где оно находится на самом деле. В то же время в ВМС отмечают, что такая практика не нова. По словам Дмитрия Плетенчука, для подмены спутниковых навигационных сигналов могут использоваться мощные средства радиоэлектронной борьбы. Россия уже применяла такие технологии в различных морских районах.

"Россияне практикуют это в другой части Чёрного моря, в Азовском море и даже на Севере. То есть на Балтике они это тоже периодически делали. Что касается нашей акватории, это устоявшаяся практика, здесь, в принципе, нет ничего нового", — рассказал Плетенчук.

Он пояснил, что из-за таких вмешательств суда иногда отображаются на навигационных картах даже посреди суши. Также экипажи могут отключать AIS — автоматическую идентификационную систему, которая передает информацию о судне, в частности его координаты. Однако представитель ВМС не подтвердил, что российские танкеры самостоятельно подменяют координаты с помощью установленного на борту оборудования. По его словам, исключать такую возможность не стоит.

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Местонахождение судна

Скрытые или ложные координаты могут затруднять отслеживание маршрута танкера. Однако это не означает, что судно становится невидимым для украинской разведки. Даже если его нет на обычной электронной карте, военные могут использовать другие средства наблюдения. В частности, речь идет о спутниковой разведке, которая позволяет обнаруживать объекты независимо от сигналов AIS.

"Если речь идет о спутниковой разведке, конечно, это никак не влияет, потому что там есть несколько слоев, есть тепловая сигнатура, есть другие способы обнаружения. Поэтому, если у вас есть мощные инструменты разведки, современные, то, в принципе, это отключение ничего не меняет", — отметил представитель ВМС.

Маршруты в Черном море

Российские суда могут использовать различные маршруты в Черном и Азовском морях. В частности, это касается перевозки грузов с временно оккупированных украинских территорий. Однако возможности изменения курса зависят от особенностей акватории. В Азовском море судоходство ограничено небольшими глубинами. Там корабли должны придерживаться установленных фарватеров. В Черном море таких ограничений значительно меньше, поэтому суда могут выбирать разные пути к пункту назначения.

"Есть разные маршруты, есть разные коридоры, конечно, но указывается конечная точка. Нельзя выбирать свободное плавание в Азовском море, например, там не так много маршрутов из-за того, что это мелководное море", — пояснил Плетенчук.

В то же время для безопасности гражданского судоходства существуют определенные маршруты, которые помогают избегать опасного сближения судов. По словам пресс-секретаря, танкер остается крупным объектом, поэтому полностью скрыть его местонахождение довольно сложно.

Морские дроны Украины

На фоне попыток российских танкеров избежать возможных ударов Украина продолжает развивать морские беспилотные системы. Именно такие средства представляют одну из угроз для российских судов в Черном море, в частности потенциально и для танкеров теневого флота. Плетенчук рассказал, что ВМС используют платформу "Сарган 3000". Она может выполнять роль носителя других беспилотников. Такие возможности уже применялись на практике.

"Мы используем "Сарган 3000" — это платформа, в чем-то похожая, если брать чисто с физической точки зрения, на "Сарган", который больше. Мы также используем его в качестве носителя других дронов и уже успешно применяли", — рассказал пресс-секретарь.

Развитие подобных платформ расширяет возможности беспилотных систем. Однако конкретные характеристики их применения против танкеров Плетенчук не раскрыл.

Интерес международных партнеров

Украинские морские беспилотные технологии привлекают внимание иностранных военных. В ходе беседы также упоминались испытания украинских беспилотных платформ в США, в частности на учениях Bayonet Quest 26 в штате Мичиган.

"Украина была, есть и остается мировым лидером в применении морских беспилотных систем. Это технологии, которые совершенствуются практически постоянно, именно потому, что враг постоянно ищет способы противодействия", — отметил Плетенчук.

Он добавил, что международные учения с участием беспилотных систем регулярно проходят и в Европе. Украина демонстрирует на них новые возможности, а заинтересованность партнеров, по словам пресс-секретаря, продолжает расти.

"В наших дронах используются разнообразные технологии, в частности некоторые могут быть предоставлены партнерами, поэтому здесь, как правило, всё довольно взаимовыгодно", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, российские военные пытаются по-новому маскировать свои корабли, меняя их привычную окраску. На корпусах появляются необычные рисунки, черные участки и контрастные цвета. Такие решения призваны затруднить обнаружение судов, однако эффективность этого способа маскировки вызывает сомнения.

Также Новини.LIVE писали, что украинские военные продолжают разрушать систему, которую Россия использует для навигации и планирования атак в Черном море. Поражение ретрансляторов может затруднить работу российских беспилотников. В то же время Украина развивает возможности морских дронов, а Черноморский флот РФ готовится к новым ударам.