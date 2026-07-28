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Главная Одесса Россияне в третий раз атаковали гражданское судно под флагом Либерии в Черном море

Россияне в третий раз атаковали гражданское судно под флагом Либерии в Черном море

Ua ru
Дата публикации 28 июля 2026 20:59
Россия в третий раз атаковала судно под флагом Либерии в Черном море
Дым в результате атаки РФ на гражданское судно в Черном море. Фото: Одесская ОВА

Российские войска в третий раз атаковали гражданское судно под флагом Либерии в акватории Черного моря. Корабль уже дважды получал повреждения в результате российских ударов. После новой атаки на судне зафиксировали задымление, а окончательные последствия пока уточняются.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, сообщает Новини.LIVE во вторник, 28 июля.

Россия вновь нанесла удар по гражданскому судну в Черном море

По словам Олега Кипера, в результате очередной атаки российских войск было поражено гражданское судно под флагом Либерии. На момент удара корабль находился на рейде без экипажа и груза.

Олег Кипер отметил, что это судно уже не впервые получает повреждения из-за российских атак. Ранее корабль дважды был поражен в результате ударов оккупантов.

После нового обстрела на судне зафиксировали задымление. В настоящее время устанавливаются окончательные последствия атаки и масштабы повреждений.

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Глава Одесской ОВА также заявил, что удары РФ по гражданским судам свидетельствуют о пренебрежении Россией международным правом и являются попыткой помешать работе украинского морского коридора.

"В результате очередной циничной атаки врага в акватории Черного моря пострадало гражданское судно под флагом Либерии, которое находилось на рейде без экипажа и груза. Этот корабль ранее уже дважды получал повреждения в результате российских атак.

В настоящее время зафиксировано задымление судна. Окончательные последствия атаки уточняются. Такие удары в очередной раз демонстрируют сознательное пренебрежение РФ нормами международного права и ее целенаправленные попытки сорвать работу украинского морского коридора", — написал Кипер.

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Скриншот сообщения Кипера/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что Россия меняет тактику ударов по Одессе и области, пытаясь перегрузить украинскую ПВОи найти слабые места в системе защиты. В то же время Силы обороны продолжают наносить удары по российским объектам в Черном море. По словам Сергея Братчука, такие атаки и противодействие им будут продолжаться и в дальнейшем.

Новини.LIVE также писали, что 27 июля 2026 года Украина инициировала заседание Совета Безопасности ООН в связи с российскими атаками на порты Одесской области и гражданские суда в Черном море. В последние недели в результате ударов РФ повреждены корабли, а также есть погибшие и раненые среди моряков. Киев призывает международное сообщество усилить давление на Россию и привлечь её к ответственности.

Одесса Черное море обстрелы
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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