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Главная Одесса Российская атака на центр Одессы: последствия и пострадавшие

Российская атака на центр Одессы: последствия и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 21 июля 2026 15:38
Нападение на Одессу: поврежден дом, двое пострадавших
Последствия удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

21 июля днём Россия нанесла очередной удар по Одессе. В результате атаки были повреждены жилой дом в историческом центре города, автомобили и частный дом в Одесском районе. По предварительным данным, два человека пострадали, их доставили в больницу. Также из-за атаки Черноморск временно остался без воды.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте атаки и зафиксировали последствия удара.

Удар по центру

В исторической части Одессы в результате атаки повреждены фасад и остекление четырёхэтажного жилого дома. Пожара после удара не произошло. Взрывная волна и обломки также повредили три легковых и один грузовой автомобиль.

Наслідки обстрілу Одеси
Коммунальщики в доме. Фото: Новини.LIVE
Наслідки удару по Одесі 21 липня
Осколки возле здания. Фото: Новини.LIVE

По предварительным данным, пострадали два человека. Медики оказали им помощь и доставили в больницу. По словам главы Приморской районной администрации Марата Королева, их состояние стабильное.

"В момент падения, к сожалению, пострадали два человека. Наши медики оказали им первую медицинскую помощь и доставили в больницу. На данный момент есть информация, что их состояние стабильное. Слава Богу, дай Бог, чтобы оно таким и оставалось", — отметил Марат Королев.

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Наслідки удару по Одесі 21 липня
Марат Королев об атаке. Фото: Новини.LIVE
Фото наслідків атаки на центр Одеси
Коммунальщики убирают обломки. Фото: Новини.LIVE

Работа служб

После атаки на месте работали спасатели, коммунальные службы и психологи ГСЧС. Специалисты помогали жителям, убирали опасные конструкции и устраняли последствия удара. К ликвидации последствий были привлечены 13 спасателей и три единицы техники.

Фото наслідків атаки на центр Одеси
Опрокинутый терминал. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Игрушка среди обломков. Фото: Новини.LIVE

Коммунальщики также закрывали выбитые окна и двери пленкой или листами ОСБ. По словам Королева, последние две недели Одесса подвергается более частым комбинированным атакам, поэтому у всех служб уже есть алгоритм действий после обстрелов.

"К сожалению, последние две недели показали, что обстрелы участились. Это комбинированные атаки — ракеты, "Шахеды" и реактивные "Шахеды". Когда ракета попадает непосредственно в Приморский район, все наши службы сразу же приступают к работе на месте. Мы здесь, на местах, должны сделать всё возможное, чтобы мирные жители Одессы и Приморского района были в безопасности", — добавил глава Приморской районной администрации.

Наслідки удару по Одесі 21 липня
Воронка на месте атаки. Фото: Новини.LIVE

Он подчеркнул, что под удар попала гражданская часть города. Поврежденный дом расположен в историческом центре Одессы, где сохранилась ценная архитектурная застройка. На месте атаки не было военных или стратегических объектов. В здании находятся жилые квартиры и магазин на первом этаже.

Фото наслідків атаки на центр Одеси
Выбитые окна. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси
Повреждения в комнате. Фото: Новини.LIVE
Фото наслідків атаки на центр Одеси
Выбитое стекло. Фото: Новини.LIVE

Удар по району

В Одесском районе также зафиксировали последствия российской атаки. Взрывная волна повредила частный жилой дом. Информация о масштабах разрушений и возможных пострадавших в местах попаданий уточняется.

Еще одним последствием атаки стала авария на водопроводной сети в Черноморске. Из-за повреждений подачу воды по городу временно приостановили. Сейчас специалисты определяют масштабы аварии и выясняют, сколько времени понадобится для восстановления водоснабжения. Жителей просят следить за официальными сообщениями об обеспечении водой на время аварийных работ. Бюветы в городе продолжают работать.

Атака на судно

Отдельно стало известно о поражении гражданского судна у берегов Румынии. По словам президента соседней страны Никушора Дана, судно LPG Gas Lisbon под либерийским флагом подверглось нападению за пределами территориальных вод Румынии. Судно следовало из порта Александрия в украинский порт Рени. Экипаж эвакуирован, среди членов команды трое раненых. Румынские власти заявили, что выясняют обстоятельства инцидента, его причины и лиц, ответственных за нападение.

"Государственные институты находятся в состоянии готовности и выяснят обстоятельства, причины и ответственность, связанные с этим серьезным инцидентом, который, скорее всего, является частью незаконной агрессивной войны Российской Федерации против Украины", — заявил Дан.

Наслідки обстрілу Одещини
Сообщение президента Румынии. Фото: скриншот с Х

Как сообщали Новини.LIVE, 2 июля российские войска нанесли очередной ракетный удар по Одесской области. Под обстрел попали жилые дома в нескольких населенных пунктах области. Ранения получили трое человек, среди которых девочка в возрасте одного года и десяти месяцев. Также были повреждены частные дома, автомобиль, гараж и солнечные панели предприятия.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.

Одесса фоторепортаж обстрел Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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