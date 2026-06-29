Российским кораблям не место в Чёрном море: атаки ВСУ

Россия запускает ракету с корабля. Фото иллюстративное: российские СМИ

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Остров Змеиный, ставший одним из символов украинского сопротивления, в настоящее время уже не находится под таким давлением российских войск, как раньше. В то же время в Черном море продолжается борьба за контроль над логистикой оккупантов и их военной инфраструктурой. Активными остаются также Кинбурнская коса и временно оккупированный Крым, где Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи.

Об этом в эфире Мы-Украина рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, передает Новини.LIVE.

Остров Змеиный

30 июня исполняется четыре года со дня освобождения острова Змеиный от российских оккупантов. Несмотря на активность РФ в Черном море, сейчас ситуация вокруг острова значительно спокойнее, чем в предыдущие годы. По словам представителя ВМС, в последнее время россияне практически не наносят ударов по Змеиному.

"Раньше они уделяли этому больше внимания. Буквально еще в прошлом году россияне периодически сбрасывали в направлении Змеиного управляемые авиабомбы. В последнее время я вообще не видел информации о таких ударах, поэтому сказать, что российская авиация сейчас непосредственно влияет на ситуацию вокруг острова, не могу", — сказал Плетенчук.

Кинбурнская коса

Представитель ВМС подчеркнул, что Кинбурнская коса остается зоной активных боевых действий. По его словам, российские войска по-прежнему пытаются удерживать там свое присутствие из-за стратегического значения этой территории.

«Именно находясь на косе, россияне фактически блокируют выход в Черное море из портов Николаева. Они также используют эту территорию для обстрелов юга Николаевской области, но украинские силы регулярно уничтожают такие группы», — отметил представитель ВМС.

Удары по Крыму

В ночь на 29 июня во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов, в частности в районе Севастополя. Также накануне Силы обороны Украины нанесли удар по железнодорожному мосту вблизи Джанкоя, который российские войска использовали для переброски личного состава и техники. Представитель ВМС подчеркивает, что работа по уничтожению военной инфраструктуры оккупантов продолжается, однако подробности пока не разглашаются.

"В Крыму достаточно объектов военной инфраструктуры и систем противовоздушной обороны. Там также базируется авиация Черноморского флота России, поэтому работа продолжается, но подробностей пока не будет", — отметил Дмитрий Плетенчук.

По словам спикера, основной целью таких ударов остается ослабление российской логистики. Речь идет о маршрутах, по которым оккупанты снабжают свои группировки как в Крыму, так и на временно оккупированных территориях юга Украины.

"Речь идет о логистике и обеспечении сил и средств россиян, находящихся непосредственно на линии боевого столкновения. Украинский Крым должен стать для россиян неподъемным бременем", — добавил пресс-секретарь.

Логистика РФ

По словам представителя ВМС, удары по российской инфраструктуре — лишь один из этапов масштабной операции, которая продолжается уже несколько лет. В то же время он не считает, что завершение этой кампании связано исключительно с Керченским мостом.

"Не думаю, что Керченский мост — это финал этой истории. Россия продолжает удерживать силы в Черноморском регионе, поэтому до завершения еще не очень близко, хотя сама парадигма войны уже постепенно меняется", — отметил он.

Плетенчук также отметил, что военно-морская логистика России была существенно ослаблена ещё раньше, а теперь Украина всё больше влияет на российское присутствие во временно оккупированном Крыму.

Корабли РФ

После ударов по российским судам и паромам оккупанты изменили свою тактику. По словам Дмитрия Плетенчука, корабли теперь постоянно перемещаются между местами стоянки, чтобы снизить риск новых ударов.

"Они меняют место стоянки, чтобы не задерживаться в одном месте. Крым фактически находится под огневым контролем Украины, поэтому даже новые корабли, которые Россия там достраивает, остаются потенциальными целями", — подытожил Плетенчук.

Как сообщали Новини.LIVE, проблемы с топливом в оккупированном Крыму становится все труднее скрывать даже российским властям. В последнее время жители полуострова все чаще сообщают об ограничениях на автозаправках, а дефицит признают и в России. Эксперты считают, что ситуация стала настолько очевидной, что Кремль был вынужден публично о ней говорить. В то же время вопрос о том, как именно её будут решать, остаётся открытым.

Также Новини.LIVE писали, что Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока (бывший поселок Советское) во временно оккупированном Крыму. Именно по этому участку российская армия перебрасывала личный состав, военную технику и материально-техническое обеспечение в южные районы полуострова.