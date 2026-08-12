Цены на топливо в Одессе 12 августа: стоимость бензина и дизельного топлива

Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

АЗС Одессы сохраняют цены на топливо без каких-либо изменений. Ситуация на рынке остается абсолютно стабильной, ведь среднерегиональные показатели зафиксировались на одном уровне. При этом на отдельных АЗС наблюдается временное отсутствие некоторых марок бензина и дизельного топлива.

Журналисты Новини.LIVE выяснили, во сколько обойдётся заправка автомобиля 12 августа и какова ситуация на заправочных станциях.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 12 августа ведущие сети АЗС предлагают топливо по следующим ценам:

WOG:

ДП "Евро" — 93,80 грн/л

ДП Mustang — 96,80 грн/л

А-95 Евро — 83,50 грн/л

95 Mustang — 85,90 грн/л

100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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92 — нет в наличии

95 — 79,90 грн/л

95 Energy — 82,90 грн/л

ДП — нет в наличии

ОККО:

PULLS 100 — 92,90 грн/л

PULLS 95 — 85,90 грн/л

A-95 Евро — 82,90 грн/л

PULLS ДП — временно отсутствует на табло

ДП Евро — 93,90 грн/л

Водителям следует обращать внимание на наличие топлива перед поездкой. На некоторых АЗС UKRNAFTA в настоящее время отсутствуют бензин А-92 и дизельное топливо. На стелах ОККО премиальное дизельное топливо PULLS ДП также временно отключено. В то же время обычный А-95 выгоднее всего покупать на UKRNAFTA по цене 79,90 грн/л, тогда как на ОККО он стоит 82,90 грн/л, а на WOG — 83,50 грн/л.

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно данным мониторинга по состоянию на 12 августа, средняя стоимость топлива в регионе за сутки не изменилась вообще:

Бензин А-95 премиум: 84,41 грн/л (без изменений, 0,00%)

Бензин А-95: 81,48 грн/л (без изменений, 0,00%)

Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%)

Дизельное топливо: 92,46 грн/л (без изменений, 0,00%)

Автомобильный газ: 42,59 грн/л (без изменений, 0,00%)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Обзор цен на топливо у основных операторов Одесской области по состоянию на 12 августа:

AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.

Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.

SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 95,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.

UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.

UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 90,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.

VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.

WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 93,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.

БРСМ-Нафта: А-95 — 78,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 41,49 грн/л.

Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 83,39 грн/л, дизельное топливо — 93,39 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.

ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Анализ динамики цен в августе

Анализ данных за первую половину августа свидетельствует об абсолютном затишье на топливном рынке Одесской области:

Бензин А-95 премиум и А-92 вообще не менялись в цене в течение всего месяца — они держатся на уровнях 84,41 грн/л и 77,90 грн/л соответственно.

Обычный А-95 несколько подешевел в самом начале месяца: с 81,54 грн/л на 3 августа цена незначительно поднялась до 81,58 грн/л 4–5 августа, но уже с 6 августа зафиксировалась на отметке 81,48 грн/л и остается такой до сих пор.

Дизельное топливо немного подорожало с 3 августа (с 92,18 грн/л до 92,46 грн/л), после чего его средняя стоимость застыла без малейших колебаний.

Автогаз также подорожал 4 августа с 42,54 грн/л до 42,59 грн/л и с тех пор круглосуточно сохраняет этот показатель.

Таким образом, после незначительной корректировки цен в первые дни августа рынок полностью стабилизировался и уже несколько дней подряд не демонстрирует никакой динамики.

Как сообщали Новини.LIVE, на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

Также Новини.LIVE писали, что водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.