Видео

Разворачивают прямо с границы — Румыния ужесточила правила

Ua ru
Дата публикации 18 октября 2025 19:36
обновлено: 19:06
Румыния не впускает украинцев без этого документа
Пограничники проверяют документы. Фото иллюстративное: porom.org

Украинцам, которые планируют поездку в Румынию, теперь нужно иметь справку о техническом состоянии авто. Без этого документа пограничники просто разворачивают назад. Новые правила уже действуют и касаются всех машин — от легковых до грузовиков.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сертификат техосмотра авто

Румыния ввела новые требования для въезда украинских авто. Теперь для пересечения границы обязательно нужно предъявить сертификат технического осмотра. Этот документ подтверждает, что транспортное средство исправно и безопасно для движения.

Его можно получить только на сертифицированной станции после проверки всех систем автомобиля — от тормозов до освещения и выхлопов.

Какие документы нужны на границе с Румынией

Чтобы избежать проблем, водителям следует иметь полный пакет документов:

  • биометрический паспорт или визу;
  • документы на авто;
  • медицинскую страховку;
  • подтверждение цели поездки (бронирование отеля или приглашение);
  • военно-учетный документ для мужчин в возрасте 18-60 лет;
  • доверенность, если управляете чужим авто.

Что нельзя ввозить в Румынию

Румынская таможня строго контролирует ввоз вещей. Запрещено перевозить мясо, молочные продукты, мед, оружие, наркотики, пиратские товары, животных без разрешений и наличные более 10 000 евро без декларирования.

Напомним, если гражданин в статусе призывника не прошел базовую общую военную подготовку, его все равно не могут задержать на границе. Также мы писали, какой документ от ТЦК нужно иметь на границе, если гражданина исключили с воинского учета по состоянию здоровья.

Одесса Румыния Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
