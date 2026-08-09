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Главная Одесса Движение трассой Одесса — Рени ограничено: маршруты в Молдову

Движение трассой Одесса — Рени ограничено: маршруты в Молдову

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2026 11:10
На Одесчине ограничили движение в Молдову: ситуация на КПП
Пробки на границе. Иллюстративное фото: Пограничная полиция Румынии

В Одесской области после российских ударов временно ограничили движение на отдельном участке трассы Одесса — Рени. Из-за этого затруднен проезд к некоторым пунктам пропуска на границе с Молдовой, а также движение от них в направлении Одессы. На доступных маршрутах образуются очереди, а водителям приходится искать альтернативные пути.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.

Рух транспорту трасою Одеса – Рені обмежений: маршрути до Молдови - фото 1
Сообщение пограничников. Фото: скриншот

Что происходит на трассе Одесса — Рени

Из-за последствий российских ударов движение на отдельном участке международной трассы временно ограничено. Водители не могут по привычному маршруту добраться до отдельных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, а также выехать от них в направлении Одессы. По данным онлайн-карт, пробки образуются вблизи населенных пунктов, подъездов к пунктам пропуска и на маршрутах, по которым водители пытаются объехать перекрытый участок.

Рух транспорту трасою Одеса – Рені обмежений: маршрути до Молдови - фото 2
Пробки в Маяках. Фото: скриншот из Google Maps

Какова ситуация на границе с Молдовой

На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" транспорт пока пропускают только в направлении Молдовы. Перед пунктом пропуска образовалась большая очередь.

Рух транспорту трасою Одеса – Рені обмежений: маршрути до Молдови - фото 3
Пробки на контрольно-пропускном пункте "Паланка — Маяки — Удобное". Фото: скриншот из Google Maps

Сложной остается ситуация и у "Старокозаче — Тудора". Движение там значительно замедлено, очереди образовались в обоих направлениях. При этом в Украину через этот пункт пропускают транспорт, который далее следует в направлении Белгорода-Днестровского.

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Рух транспорту трасою Одеса – Рені обмежений: маршрути до Молдови - фото 4
Пробки на контрольно-пропускном пункте «Старокозаче — Тудора». Фото: скриншот из Google Maps

Пограничники призывают учитывать временные ограничения при планировании поездок. О полном возобновлении движения сообщат дополнительно.

Как добраться в Молдову в объезд

Из-за ограничений на юге Одесской области водителям, следующим из Молдовы или Румынии в Одессу или в обратном направлении, приходится выбирать значительно более длинный маршрут. Среди доступных альтернатив остаются пункты пропуска "Мамалига — Кривая", "Сокиряны — Окница", "Росошаны — Бричень" и "Могилев-Подольский — Отач".

Первые два позволяют попасть в Украину через Черновицкую область. На "Мамалига — Кривая" из-за увеличения количества легковых автомобилей уже наблюдаются очереди, тогда как у "Сокиряны — Окница" ситуация пока более спокойная.

Еще два маршрута проходят через Винницкую область. На "Росошаны — Бричень" транспорт движется медленно, однако без критического скопления машин. На "Могилев-Подольский — Отач", напротив, образовались значительные очереди, а в часы наибольшей нагрузки время ожидания может увеличиваться.

Что известно об обстреле Одесской области

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на воскресенье, 9 августа, Одесса оказалась под обстрелом. Армия РФ нанесла по городу комбинированный удар баллистическими ракетами и реактивными дронами. В результате массированной атаки врага в Одесской области зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. В настоящее время в части Одессы и Одесского района фиксируются отключения электроэнергии для бытовых потребителей, а также не курсирует электротранспорт. В некоторых районах города отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.

Также Новини.LIVE показали, как выглядит стадион «Черноморец» после атаки россиян. В результате обстрела спортивная арена получила значительные повреждения, а запланированный на 8 августа матч украинской Премьер-лиги пришлось перенести.

пробки Новости Одессы очереди на границе
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
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