На Одесчине ограничили движение в Молдову: ситуация на КПП

Движение трассой Одесса — Рени ограничено: маршруты в Молдову
В Одесской области после российских ударов временно ограничили движение на отдельном участке трассы Одесса — Рени. Из-за этого затруднен проезд к некоторым пунктам пропуска на границе с Молдовой, а также движение от них в направлении Одессы. На доступных маршрутах образуются очереди, а водителям приходится искать альтернативные пути.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГПСУ.
Что происходит на трассе Одесса — Рени
Из-за последствий российских ударов движение на отдельном участке международной трассы временно ограничено. Водители не могут по привычному маршруту добраться до отдельных пунктов пропуска на украинско-молдавской границе, а также выехать от них в направлении Одессы. По данным онлайн-карт, пробки образуются вблизи населенных пунктов, подъездов к пунктам пропуска и на маршрутах, по которым водители пытаются объехать перекрытый участок.
Какова ситуация на границе с Молдовой
На пункте пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" транспорт пока пропускают только в направлении Молдовы. Перед пунктом пропуска образовалась большая очередь.
Сложной остается ситуация и у "Старокозаче — Тудора". Движение там значительно замедлено, очереди образовались в обоих направлениях. При этом в Украину через этот пункт пропускают транспорт, который далее следует в направлении Белгорода-Днестровского.
Пограничники призывают учитывать временные ограничения при планировании поездок. О полном возобновлении движения сообщат дополнительно.
Как добраться в Молдову в объезд
Из-за ограничений на юге Одесской области водителям, следующим из Молдовы или Румынии в Одессу или в обратном направлении, приходится выбирать значительно более длинный маршрут. Среди доступных альтернатив остаются пункты пропуска "Мамалига — Кривая", "Сокиряны — Окница", "Росошаны — Бричень" и "Могилев-Подольский — Отач".
Первые два позволяют попасть в Украину через Черновицкую область. На "Мамалига — Кривая" из-за увеличения количества легковых автомобилей уже наблюдаются очереди, тогда как у "Сокиряны — Окница" ситуация пока более спокойная.
Еще два маршрута проходят через Винницкую область. На "Росошаны — Бричень" транспорт движется медленно, однако без критического скопления машин. На "Могилев-Подольский — Отач", напротив, образовались значительные очереди, а в часы наибольшей нагрузки время ожидания может увеличиваться.
Что известно об обстреле Одесской области
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в ночь на воскресенье, 9 августа, Одесса оказалась под обстрелом. Армия РФ нанесла по городу комбинированный удар баллистическими ракетами и реактивными дронами. В результате массированной атаки врага в Одесской области зафиксированы повреждения энергетической инфраструктуры. В настоящее время в части Одессы и Одесского района фиксируются отключения электроэнергии для бытовых потребителей, а также не курсирует электротранспорт. В некоторых районах города отмечаются перебои с подачей воды и мобильной связью.
Также Новини.LIVE показали, как выглядит стадион «Черноморец» после атаки россиян. В результате обстрела спортивная арена получила значительные повреждения, а запланированный на 8 августа матч украинской Премьер-лиги пришлось перенести.