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Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ова

30 сентября 2024 14:57
Рвачова Анастасия - редактор
Пушкин должен остаться — в Одессе прошел митинг против сноса памятников
Митингующий Леонид Штекель против демонтажа памятников. Фото: Новини.LIVE
Рвачова Анастасия - редактор

Исторические памятники должны оставаться на своих местах, они простояли уже не одну революцию и войну — под таким лозунгом вышли одесситы под здание областной военной администрации. Больше всего возмущает людей возможный снос Пушкина на приморском бульваре, потому что его устанавливали горожане. Однако на митинг пришли и сторонники декоммунизации.

Противостояние поколений наблюдали журналисты Новини.LIVE.

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Памятники должны стоять

Идея о пикете возникла у одесского журналиста Леонида Штекеля как реакция на решение горсовета по демонтажу 19 памятников, связанных с российскими деятелями. По его словам, такое решение "разрушит историю Одессы", ведь эти люди "создали этот город".

"Мы категорически против сноса памятников и переименования улиц. Мы писали петицию Киперу и ЮНЕСКО о том, что это нарушение истории Одессы. Наша задача: людям напомнить, что история Одессы держится на этих людях. И уничтожая память этих людей, мы уничтожаем Одессу. И я считаю, это мое личное мнение, что это преступление перед историей Одессы", — рассказывает публичный деятель Леонид Штекель.

Одесский журналист Леонид Штекель. Фото: Новини.LIVE
Одесский журналист Леонид Штекель. Фото: Новини.LIVE

В то же время господин Штекель понимает, что такие публичные выступления за сохранение российского наследия могут работать "на руку врагу". Но не считает себя человеком, раскалывающим во время войны общество, а лишь отстаивающим свой город.

Кого можно убрать

Следует отметить, что митингующие готовы идти на компромиссы. В частности, против демонтажа бюста писателя Максима Горького не выступают, потому что он действительно пошел на сотрудничество с советской властью. Также Одесса обойдется без Родиона Малиновского, который действительно был кровавым маршалом.

"А если говорить уже о Бабеле, Паустовском или Жванецком, то без них нельзя. А Пушкин? Для одесских писателей 20 века он был кумиром, а не выдумкой Сталина. И одна из первых песен об Одессе посвящена именно Пушкину. Написана перед войной теми людьми, погибшими на фронте", — добавляет журналист.

Толпа митингующих возле ОВА. Фото: Новини.LIVE
Толпа митингующих возле ОВА. Фото: Новини.LIVE

Надо разрушить все

Вышедшие в поддержку митингующих Одесситы говорят, что нельзя так относиться к истории своего города и сравнивают процессы деколонизации с дикостью. Так, Светлана уверена, что начать демонтаж нужно не с памятников, а с домов и театров, потому что они "были построены империалистами".

"Давайте снесем центр. Я надеюсь, что в оперный театр и музкомедию вы не ходите, потому что они враждебны. Это тоже имперское, советское наследие. А какой театр создала Украина? Если убрать все "не такое", вы останетесь только с высотками и без "Черемушек" и Пересыпского района", — отмечает одесситка Светлана.

Светлана в толпе людей. Фото: Новини.LIVE
Светлана в толпе людей. Фото: Новини.LIVE

Почему изменения полезны

Следует сказать, что большинство людей все же поддерживают решение о скорейшем избавлении от всего российского в Одессе. К тому же член комиссии по переименованиям при ОВА отмечает, что они не стирают историю, а лишь возвращают справедливость в топонимику и монументалистику города.

"Мы не придумываем новых имен, не мифологизируем никого. Мы берем реальных людей, жизнь посвятили Одессе. Нет никакой переписки или истирания — это некорректное абсолютно сравнение, потому что мы на своей земле. Украина очень тяжело восстановила независимость, мы никого не оккупируем. Это территории, которые принадлежали Украине, здесь проживали украинцы, и мы в топонимике это демонстрируем", — отмечает член рабочей группы по переименованию при Одесской ОВ Артем Карташов.

Член рабочей группы по переименованию при Одесской ОВА Артем Карташов. Фото: Новини.LIVE
Член рабочей группы по переименованию при Одесской ОВА Артем Карташов. Фото: Новини.LIVE

Также он отмечает, что пророссийски настроенные люди пытаются спекулировать темой "тотального кенселлинга", то есть абсолютного запрета русской литературы. Но это не так — сегодня на любом рынке можно купить понравившуюся книгу. А сами монументы будут перемещены в музеи.

"Мы не вычеркиваем литературное чье-то наследие. Но в биографиях Бабеля, Пушкина и Паустовского есть кровавые пятна, которые не позволяют их оставить в публичном пространстве. Вот Бабель в 1937 году присоединился к борьбе с так называемыми "врагами народа", он так же потом сдружился из НКВД. И таких примеров достаточно", — добавляет Карташов.

Картина "Настоящие супергерои". Фото: Новини.LIVE
Картина "Настоящие супергерои". Фото: Новини.LIVE

Одесса меняется

Активист Демьян Ганул отмечает, что ему нравятся перемены, которые переживает Одесса. По его словам, на митинг против демонтажа памятников пришло небольшое количество пожилых людей, что демонстрирует, кто сегодня поддерживает россиян.

"Я приятно удивлен. Это дает понимание, что российские ракеты и шахеды что-то меняют в головах одесситов. Картинка массовости для России не получилась. И это показатель того, что многотысячные российские марши уже никогда не будут в Одессе. И их поклонников становится все меньше", — заключает Демьян Ганул.

Активист Демьян Ганул. Фото: Новини.LIVE
Активист Демьян Ганул. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на длительные споры исполком Одесского городского совета, все же согласовал список памятников на демонтаж во время заседания 26 сентября 2024 года. В списке 7 из 19 объектов имеют статус памятников культурного наследия, так что процесс их ликвидации может быть несколько затянутым. Но сейчас понятно всем одно: Одесса, хоть и не очень быстро, но очищается от российского наследия как "старшего брата" и выстраивает новую культурную парадигму для будущих поколений.

Одесса митинг скандал памятник архитектуры протесты Одесская область

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