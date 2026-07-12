Румыния разворачивает авто из Одесчины: новые правила на границе

Пограничник проверяет автомобиль. Фото иллюстративное: ГПСУ

Мария Луценко Редактор

Планируя автомобильное путешествие из Одесской области в Румынию, крайне важно заранее проверить готовность всех документов. В последнее время на пограничных контрольно-пропускных пунктах у водителей стали требовать не только базовый комплект, но и официальное свидетельство о прохождении технического осмотра автомобиля.

Какие документы теперь обязательны на границе с Румынией — рассказывают Новини.LIVE.

Почему без техосмотра могут развернуть на границе

Наряду с водительским удостоверением, техпаспортом и "Зеленой картой" пограничные службы все чаще проверяют бланк прохождения обязательного технического контроля (ОТК). Этот сертификат является гарантией того, что транспортное средство полностью исправно и не представляет опасности для других участников дорожного движения. Выдать его может только аккредитованная СТО после детальной диагностики:

тормозов и рулевого механизма;

работы фар и габаритных огней;

экологичности выхлопных газов и т. д.

Отсутствие действующего бланка техосмотра является официальным основанием для отказа во въезде на территорию Румынии.

Перечень документов для пересечения границы

Для беспрепятственного пересечения румынской границы автовладельцам необходимо подготовить:

биометрический загранпаспорт (или чистую визу);

регистрационные документы на автомобиль;

международную медицинскую страховку;

доказательства цели визита (например, ваучер на отель или приглашение);

действующий военно-учетный документ (для мужчин в возрасте 18–60 лет);

нотариально заверенную доверенность (если автомобиль принадлежит другому лицу).

Таможенные ограничения

Румынские таможенники строго контролируют содержимое багажа. В страну запрещено ввозить любые мясные и молочные продукты, пчелиный мед, оружие, контрафактную продукцию и наркотические вещества. Домашних животных разрешается перевозить только с международным ветеринарным паспортом. Суммы от 10 000 евро наличными подлежат обязательному декларированию.

Правила пребывания в стране

Для украинцев действует безвизовый режим в пределах Шенгенской зоны (до 90 дней каждые полгода). Если вы едете транзитом, подготовьте документы, подтверждающие право въезда в конечную страну. Также обязательна медицинская страховка с суммой покрытия от 30 000 евро.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области завершили модернизацию сразу четырёх пунктов пропуска на границе с Молдовой. В частности, завершили ремонтные работы на пунктах пропуска "Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга". На объектах установили новые модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обновили инженерные сети. Также обустроили пешеходные зоны и улучшили условия работы пограничников и таможенников.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки. Предварительные проектные решения предусматривают строительство объездной дороги в Одесской области протяженностью около 10 километров, не пересекающей границу с Молдовой. По оценкам, стоимость может составить от 10 до 20 миллиардов гривен.