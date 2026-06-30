Ржавчина и грязь: одесская активистка раскритиковала маршрутки

Маршрутка на остановке. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Грязные салоны, ржавчина и поврежденный интерьер — в соцсетях опубликовали фотографии состояния одесских маршруток. Автор поста утверждает, что снимки были сделаны во время утренней поездки на общественном транспорте.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост одесской активистки Яны Титаренко.

Пост Яны Титаренко. Фото: скриншот из Facebook

Состояние одесских маршруток

Яна Титаренко рассказала, что в последний раз регулярно пользовалась общественным транспортом ещё до того, как приобрела собственный автомобиль. После пятилетнего перерыва она снова проехалась на маршрутке и была неприятно удивлена её состоянием.

"За 5 лет ничего к лучшему не изменилось — транспорт проржавел, всё обшарпано, но то, что окончательно убивает, — это грязь. Я ехала в маршрутке в 7 утра, то есть грязь не сегодняшняя", — написала Титаренко.

Грязь на полу в маршрутке. Фото: Яна Титаренко

Отдельно она обратила внимание и на то, что неудовлетворительное состояние транспорта контрастирует с недавним повышением стоимости проезда в Одессе. По её мнению, перевозчики должны обеспечить надлежащий уровень обслуживания пассажиров, прежде чем повышать тарифы.

"И на этом фоне повышение тарифов просто абсурдно. Как можно повышать тарифы, если неизвестно, сколько денег проходит через транспортное средство? Почему нет возможности платить картой?" — подчеркнула активистка.

Яна Титаренко также считает, что отсутствие безналичной оплаты не позволяет контролировать реальные доходы от перевозок, а значит — оценить обоснованность тарифов.

Ржавчина на потолке в маршрутке. Фото: Яна Титаренко

Повышение стоимости проезда в Одессе

Добавим, что с 27 июня в Одессе подорожал проезд в большинстве городских маршруток. Стоимость поездки выросла на 5 гривен. Перевозчики объяснили это увеличением расходов на топливо, ремонт транспорта, запчасти и оплату труда водителей.

Грязные стекла в маршрутке. Фото: Яна Титаренко

В настоящее время в общественном транспорте Одессы действуют следующие тарифы:

трамвай и троллейбус — 15 гривен;

большинство городских маршруток — 25 гривен;

социальные автобусы на отдельных маршрутах — бесплатные.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Одессе на одной из ключевых транспортных артерий установили новый дорожный знак, который существенно изменил правила движения для водителей. Изменения касаются участка возле «Чумки» на улице Водопроводной. Теперь автомобилистам стоит внимательнее смотреть на знаки, ведь привычный и удобный для многих маневр отныне оказался под запретом.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 28 июня «Укрзализныця» запустила дополнительный региональный поезд между Одессой и Каролино-Бугазом. Добраться до побережья можно будет примерно за час, однако купаться на местных пляжах, как и раньше, запрещено из-за минной опасности. Новый региональный поезд №838/837 будет курсировать по четным числам.