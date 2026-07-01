СБУ нанесла удар по аэродрому «Саки» и истребителям в Крыму

Российские самолеты на аэродроме в Крыму. Фото иллюстративное: российские СМИ

Украинские защитники продолжают неустанно уничтожать военный потенциал РФ на территории временно оккупированного Крыма. На этот раз удалось нанести удар по военному аэродрому "Саки". Беспилотники поразили ангары, в которых хранились российские истребители. После атаки на одном из объектов вспыхнул пожар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Удар по аэродрому

Служба безопасности Украины нанесла удар по военному аэродрому "Саки" в оккупированном Крыму. Основной целью стали ангары, в которых находилась авиационная техника российских войск. По информации СБУ, подтверждено пять попаданий беспилотников по ангарам. Предварительно известно, что в двух из них на момент атаки находились истребители Су-30 и Су-30СМ.

Пожар в ангаре

После удара в ангаре, где находился Су-30СМ, возник пожар. В спецслужбе считают, что это свидетельствует об успешном поражении цели. По предварительным оценкам, стоимость одного такого истребителя составляет от 30 до 50 миллионов долларов США в зависимости от его комплектации.

"СБУ систематически уничтожает военный потенциал российских оккупантов как на передовой, так и в тылу противника. Никакие ангары или хранилища не помогут — СБУ найдет врага везде", — говорится в сообщении.

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Предыдущие атаки

Отметим, ранее Генеральный штаб ВСУ подтвердил поражение железнодорожного моста в районе Ичока (бывший поселок Советское) во временно оккупированном Крыму. По данным военных, именно по этому участку российская армия перебрасывала личный состав, военную технику и материально-техническое обеспечение.

В Генштабе пояснили, что мост является частью железнодорожной магистрали Джанкой — Владиславовка — Керчь. После повреждения Крымского моста этот маршрут стал одним из главных для снабжения российской группировки на полуострове и на юге Украины. Поражение этой инфраструктуры может существенно осложнить логистику оккупационных войск.

Как сообщали Новини.LIVE, остров Змеиный, ставший одним из символов украинского сопротивления, сейчас уже не находится под таким давлением российских войск, как раньше. В то же время в Черном море продолжается борьба за контроль над логистикой оккупантов и их военной инфраструктурой. Активными остаются также Кинбурнская коса и временно оккупированный Крым, где Силы обороны продолжают выполнять боевые задачи.

Также Новини.LIVE сообщали, что бойцы "Альфы" Службы безопасности Украины поразили два российских судна военного обеспечения и средства противовоздушной обороны в Керчи на территории временно оккупированного Крыма. В частности, речь идет о кабельных судах проекта 15310 "Волга" и "Вятка".