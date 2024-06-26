Взрывы в Одесской области ночью 26 июня — пуск ракеты "Искандер"

Мощный взрыв ночью. Иллюстративное фото: росСМИ

Взрывы в Одесской области сейчас 26 июня прогремели в результате ракетной атаки. В регионе и соседних объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одесской области 26 июня

По данным пабликов, взрыв прогремел в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Новости Одесса. Одесса"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Думская. Новости. Война в Украине"

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Одесса INFO. Новости. Одесса"

Незадолго до этого, Воздушные силы сообщили о скоростной цели в сторону Одесской области.

Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что предварительно Россия осуществила запуск ракеты "Искандер" в направлении Белгород-Днестровского района.

Как известно, ракеты "Искандер" обладают высокой точностью, скоростью и маневровостью, что затрудняет их перехват. Они могут нести разные боеголовки и имеют дальность до 500 км.

Скриншот сообщения из Telegram-канала Сергея Братчука

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района, а также Белгород-Днестровского района находиться в укрытии до отбоя тревоги. Он отметил, что в области ракетная опасность.

Скриншот сообщения из Telegram-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Тем временем воздушная тревога повторно распространилась по южным областям, в частности об опасности сообщили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Херсонской.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ранее в Украине вечером 25 июня была объявлена воздушная тревога из-за активности российской тактической авиации в Черном море. Тогда же взрывы прогремели в Николаеве из-за вероятного пуска крылатой ракеты.