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Сильный взрыв в Одесской области — Искандер в сторону региона

26 июня 2024 00:38
обновлено: 01:15
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Одесской области ночью 26 июня — пуск ракеты "Искандер"
Мощный взрыв ночью. Иллюстративное фото: росСМИ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Одесской области сейчас 26 июня прогремели в результате ракетной атаки. В регионе и соседних объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения баллистического вооружения из Крыма.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Взрывы в Одесской области 26 июня

По данным пабликов, взрыв прогремел в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

Чем Россия атаковала Одессу ночью 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Новости Одесса. Одесса"
Взрывы в Одесской области 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Думская. Новости. Война в Украине"
Взрывы в Одесской области 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Одесса INFO. Новости. Одесса"

Незадолго до этого, Воздушные силы сообщили о скоростной цели в сторону Одесской области.

Ракетная опасность в Одесской области 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Впоследствии представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук отметил, что предварительно Россия осуществила запуск ракеты "Искандер" в направлении Белгород-Днестровского района.

Как известно, ракеты "Искандер" обладают высокой точностью, скоростью и маневровостью, что затрудняет их перехват. Они могут нести разные боеголовки и имеют дальность до 500 км.

Российский обстрел Одесской области 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала Сергея Братчука

В то же время глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал жителей Одессы и района, а также Белгород-Днестровского района находиться в укрытии до отбоя тревоги. Он отметил, что в области ракетная опасность.

Какая опасность в Одесской области ночью 26 июня
Скриншот сообщения из Telegram-канала главы Одесской ОВА Олега Кипера

Тем временем воздушная тревога повторно распространилась по южным областям, в частности об опасности сообщили в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Херсонской.

Воздушная тревога на юге Украины ночью 26 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что ранее в Украине вечером 25 июня была объявлена воздушная тревога из-за активности российской тактической авиации в Черном море. Тогда же взрывы прогремели в Николаеве из-за вероятного пуска крылатой ракеты.

Одесса
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