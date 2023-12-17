Синоптики дали прогноз погоды на завтра в Одессе

Люди сидят на лавочке. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 18 декабря, в Одессе будет пасмурная погода, местами возможны небольшие осадки в виде дождя. Температура морской воды +4…+5°C.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе.

Ночь: ночью в Одессе без осадков. Температура составляет +6 °C. Ветер западный — 3,0 м/с.

Утро: утром ожидается пасмурная погода, возможны осадки. Температура будет составлять +8 °C. Ветер западный — 5,4 м/с.

День: днем в Одессе переменная облачность. Температура составляет +10 °C. Ветер западный — 4,4 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до +7 °C. Ветер северо-западный — до 4,7 м/с.

Восход: 11 декабря солнце взойдет в 07:36.

Закат: 11 декабря солнце будет заходить в 16:11.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 35 минут.

Погода в Украине

В понедельник, 18 декабря, на большей части территории страны пройдут осадки, преимущественно в виде мокрого снега и дождя. На дорогах, кроме южных регионов, местами гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха:

ночью -1...+4°С, днем +2...+8°С;

В Карпатах ночью -1...-6°С, днем -2...+3°С;

в Одесской области днем местами до +11 °С.

Во вторник, 19 декабря, в большинстве областей помимо западного региона пройдет небольшой дождь и туман. Кое-где возможны туманы. Ветер западный/юго-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +1...+6°С, днем +3...+8°С;

в Одесской области до +11°С;

в Карпатах в течение суток 0…-5 °С.

Напомним, на следующей неделе будет наблюдаться интенсивный перенос воздушных масс атлантического происхождения. Это произойдет в результате активизации циклонической деятельности в районе Скандинавского полуострова и Норвежского моря. В Украине ожидается оттепель до температуры выше 0 °С и небольшие осадки преимущественно в виде дождя.