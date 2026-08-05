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Главная Одесса Ситуация на АЗС Одессы изменилась: актуальные цены на топливо

Ситуация на АЗС Одессы изменилась: актуальные цены на топливо

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2026 16:01
Цены на топливо в Одессе 5 августа: стоимость бензина и дизельного топлива
Цены на АЗС. Фото: Новини.LIVE

Ситуация на заправочных станциях Одессы продолжает преподносить сюрпризы местным автолюбителям. Новый день принес новости об изменениях в ассортименте премиальных марок. В то же время средняя стоимость топлива в регионе демонстрирует временное затишье.

Новини.LIVE рассказывают, сколько сейчас стоит заправить автомобиль в Одессе и что именно изменилось по сравнению со вчерашним днём.

Актуальные цены на АЗС в Одессе

По состоянию на 5 августа ведущие сети АЗС установили следующие цены:

WOG:

  • ДП "Евро" — 93,80 грн/л
  • ДП Mustang — 96,80 грн/л
  • А-95 Евро — 83,50 грн/л
  • 95 Mustang — 85,90 грн/л
  • 100 Mustang — 92,90 грн/л

UKRNAFTA:

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  • 92 — 77,90 грн/л
  • 95 — 79,90 грн/л
  • 95 Energy — 82,90 грн/л
  • ДП — 89,90 грн/л

ОККО:

  • PULLS 100 — 92,90 грн/л
  • PULLS 95 — 85,90 грн/л
  • A-95 Евро — 82,90 грн/л
  • PULLS ДП — цена отключена/удалена с табло
  • ДП Евро — 93,90 грн/л

Сравнение с вчерашними ценами

По сравнению со вторником, 4 августа, на рынке произошли заметные перестановки. Главной положительной новостью стало возвращение дизельного топлива в сеть UKRNAFTA по цене 89,90 грн/л (во вторник этой позиции не было).

В то же время в сети ОККО произошли изменения с премиальным дизелем: табло с ценой на PULLS ДП сейчас выключено, тогда как обычный ДП Евро продается по 93,90 грн/л. Сеть WOG сохранила свои цены полностью идентичными вчерашним показателям.

Средние цены на топливо в Одесской области

Согласно данным мониторинга по состоянию на 5 августа, средняя стоимость топлива в регионе за сутки осталась без изменений:

  • Бензин А-95 премиум: 84,41 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-95: 81,58 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Бензин А-92: 77,90 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Дизельное топливо: 92,46 грн/л (без изменений, 0,00%)
  • Автомобильный газ: 42,59 грн/л (без изменений, 0,00%)

Цены на топливо на АЗС согласно данным Минфина

Диапазон цен на топливо среди основных операторов Одесской области выглядит следующим образом:

  • AMIC: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 91,99 грн/л, газ — 42,49 грн/л.
  • Parallel: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 89,90 грн/л, газ — 40,90 грн/л.
  • SOCAR: А-95+ — 88,40 грн/л, А-95 — 85,40 грн/л, дизельное топливо — 95,90 грн/л, автогаз — 42,90 грн/л.
  • UKRNAFTA: А-95+ — 82,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, А-92 — 77,90 грн/л, ДИ — 89,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • UPG: А-95+ — 81,90 грн/л, А-95 — 79,90 грн/л, дизельное топливо — 90,90 грн/л, Газ — 42,90 грн/л.
  • VST: А-95 — 80,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, газ — 42,90 грн/л.
  • WOG: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 83,50 грн/л, дизельное топливо — 93,80 грн/л, автогаз — 44,50 грн/л.
  • БРСМ-Нафта: А-95 — 79,99 грн/л, дизельное топливо — 90,99 грн/л, автогаз — 41,49 грн/л.
  • Катрал: А-95+ — 83,99 грн/л, А-95 — 83,39 грн/л, дизельное топливо — 93,39 грн/л, автогаз — 40,99 грн/л.
  • ОККО: А-95+ — 85,90 грн/л, А-95 — 82,90 грн/л, дизельное топливо — 93,90 грн/л, автогаз — 43,90 грн/л.

Как сообщали Новини.LIVE, водителям, планирующим пересекать границу с Румынией через Одесскую область, следует заранее проверить документы на автомобиль. Во время пограничного контроля могут попросить подтверждение действующего технического осмотра. Также необходимо иметь документы на водителя и транспортное средство.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что на трассе Одесса — Рени вблизи границы с Румынией планируется создать систему видеонаблюдения и автоматизированного управления движением транспорта. Система будет работать совместно с сервисом "еЧерга" и поможет контролировать движение автомобилей в режиме реального времени.

цены на топливо Одесса АЗС
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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