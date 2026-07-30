Скандал в маршрутке в Одессу: водитель не повез жену Героя

Автобус на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

В маршрутке, следовавшей из Грибовки в Одессу, произошел громкий конфликт из-за собаки без переноски. Водитель отказался везти пассажирку, сославшись на правила перевозки животных. Женщина просила сделать исключение, объясняя, что собаку эвакуировали из зоны боевых действий, а ее муж погиб на войне.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на социальные сети.

Конфликт в маршрутке

Конфликт произошел в автобусе, следовавшем из Грибовки в Одессу. Пассажирка вошла в салон с собакой, однако водитель заявил, что не возьмет животное без специальной переноски. Из-за этого маршрутка не трогалась с места, а между людьми началась ссора.

Женщина объясняла, что собаку вывезли из зоны боевых действий, а сама она является женой погибшего военного. Она неоднократно просила сделать исключение только для этой поездки и уверяла, что в дальнейшем всегда будет брать переноску.

"Я жена погибшего героя. Я прошу сделать для меня исключение. В следующий раз обязательно возьму переноску", — говорила пассажирка.

Пассажиры автобуса поддержали водителя. Они подчеркивали, что из-за конфликта задерживается весь автобус, а некоторые спешат на работу или в больницу. Раздавались и эмоциональные призывы выйти из маршрутки и дождаться следующего рейса.

Реакция водителя

Представитель маршрута также объяснял, что водитель не хочет рисковать, ведь за нарушение правил перевозки животных он может получить штраф. После длительных споров водитель заявил, что вообще не будет продолжать рейс и поедет в гараж.

В ответ женщина заявила, что не ожидала такой реакции от других пассажиров. Она рассказала, что до этого уже ехала на другой маршрутке с этой же собакой без переноски, и тогда никаких замечаний не было.

Реакция соцсетей

В комментариях под видео большинство пользователей поддержали пассажирку и раскритиковали поведение других людей в маршрутке. В то же время нашлись и те, кто считает, что правила перевозки животных должны быть одинаковыми для всех и именно они стали причиной конфликта.

"Жаль, что во всей маршрутке не нашлось ни одного человека, который смог бы защитить Наталью. Все, кто был в той маршрутке, — это просто нелюди!", — говорится в одном из комментариев.

Комментарий под постом. Фото: скриншот из Instagram

Другие пользователи отмечали, что больше всего их поразила реакция пассажиров, а не поведение собаки, которая, по их словам, вела себя спокойно.

"Собачка оказалась более воспитанной: за пять минут — ни звука. Зато люди отработали за всех", — добавила ещё одна пользовательница.

Женщина вступилась за собаку. Фото: скриншот из Instagram

В то же время в дискуссии были и противоположные мнения. Часть комментаторов считает, что пассажирка сама спровоцировала конфликт, ведь отказалась покинуть автобус после просьбы водителя.

"Устроила цирк", — написала одна из комментаторов.

Комментаторша поддержала водителя. Фото: скриншот из Instagram

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