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Сколько продлится путешествие до границ Одесчины — ситуация на международных трассах

5 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Сколько продлится путешествие до границ Одесчины — ситуация на международных трассах
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро, 5 марта, наблюдаются на нескольких участках. К КПП Паланка сейчас наблюдаются незначительные скопления машин, но это не повлияет на общее время путешествия. На юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

В сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка возле КПП, что в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 5 минут.

Сколько продлится путешествие до границ Одесчины — ситуация на международных трассах - фото 1
Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Сафьян и Измаила. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня более четырех часов.

Сколько продлится путешествие до границ Одесчины — ситуация на международных трассах - фото 2
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на вторник, 5 марта, цены на бензин, дизельное горючее и автогаз немного упали. Больше всего подешевел бензин марки А-95, средняя цена на него упала на 5 копеек.

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Больше об авто

Мы также писали о том, что по данным американского страхового института дорожной безопасности (IIHS) корейские и японские машины считаются самыми безопасными . Наибольшее количество наград в 2024 году получили Hyundai Motor Group (бренды Genesis, Hyundai, Kia) – 16: шесть Top Safety Pick+ и 10 Top Safety Pick.

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