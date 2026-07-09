Смертельное ДТП на трассе Одесса — Киев: перевернулся автобус

Авария в Одесской области. Фото: Главное управление Национальной полиции Одесской области

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Смертельные ДТП на дорогах Одесской области продолжают уносить жизни людей. Утром 9 июля произошло серьезное ДТП на трассе Одесса—Киев в Березовском районе. В результате столкновения грузовика и маршрутного микроавтобуса один человек погиб, еще пятеро получили травмы. Обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление Нацполиции Одесской области.

Подробности аварии

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром 9 июля на трассе Одесса—Киев вблизи села Одаи Ширяевской общины Березовского района. По предварительным данным, столкнулись грузовой автомобиль MAN и маршрутный микроавтобус Mercedes, который осуществлял частные пассажирские перевозки. В салоне маршрутки находились 15 пассажиров и водитель.

Погибший и пострадавшие

Предварительно известно, что в результате аварии один человек погиб. Еще пять человек получили телесные повреждения. На месте работают следственно-оперативная группа и сотрудники патрульной полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства и причины аварии.

Ограничение движения

Из-за ДТП движение транспорта в направлении Одессы частично ограничено. Водителей призывают быть внимательными за рулем, соблюдать правила дорожного движения и учитывать ограничения при планировании поездок.

Другие аварии

Отметим, что ранее на автодороге в Подольском районе, недалеко от села Ивашков на автодороге Т-16-11, соединяющей Алексеевку — Кодиму — Балту, произошло ДТП. По предварительным данным, в кювете обнаружили перевернутый автомобиль "ЗАЗ Sens", в салоне которого находились двое мужчин в возрасте 40 и 46 лет. Последний погиб на месте ещё до прибытия медиков. Во время аварии он находился на пассажирском сиденье.

Как сообщали Новини.LIVE, днём 12 апреля в Пересыпском районе Одессы произошло ДТП со смертельным исходом. Под колёсами грузовика погибла женщина, которая переходила дорогу не по пешеходному переходу. В полиции сообщили, что ДТП произошло на перекрестке проспекта Князя Владимира Великого и улицы Владислава Бувалкина. По предварительным данным, 32-летний водитель грузовика наехал на 59-летнюю женщину. От полученных травм пешеходка скончалась на месте.

Также Новини.LIVE сообщали, что 24 апреля на трассе Одесса–Рени, вблизи села Камчик, произошло дорожно-транспортное происшествие. В ДТП столкнулись два автомобиля и мотоцикл. В результате удара травмы получили трое участников дорожного движения. Их доставили в медицинское учреждение, информация о состоянии пострадавших уточняется.