Одесский залив под угрозой загрязнения из-за войны

Птицы над морем. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Одесский залив одновременно страдает от войны, загрязнения и значительной антропогенной нагрузки. Из-за особенностей его строения вода здесь обновляется медленнее, чем в открытом море. Дополнительные риски создают загрязняющие вещества, донные отложения и последствия разрушения инфраструктуры. В то же время полностью оценить изменения экосистемы во время войны сложно.

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал эколог Владислав Балинский.

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Уязвимость залива

Одесский залив имеет мелководную и полузамкнутую структуру. Максимальная глубина в его восточной части достигает около 14 метров, а водообмен здесь происходит медленнее, чем в открытом море. Из-за этого загрязнение может оказывать большее влияние на местную экосистему. К обычной антропогенной нагрузке за последние годы добавились последствия войны. Речь идет, в частности, о разрушении инфраструктуры, попадании загрязняющих веществ в речные воды и других опасных факторах.

Эколог Владислав Балинский пояснил, что само географическое строение залива делает его более чувствительным к таким процессам. Вода здесь обновляется не так быстро, как в открытом море.

"Одесский залив всё-таки довольно глубоко врезается в материк, именно поэтому он представляет собой полузамкнутую систему. Если в открытом море процессы водообмена происходят более динамично, то здесь они всё-таки протекают медленнее", — пояснил Владислав Балинский.

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По его словам, антропогенное воздействие на залив было значительным ещё до полномасштабной войны. Теперь к нему добавились новые угрозы, связанные с боевыми действиями и разрушением объектов инфраструктуры.

"Именно поэтому антропогенное воздействие на Одесский залив и так довольно серьёзно, даже без факторов войны. А здесь, когда к этому ещё добавились эти воздействия, это очень и очень ухудшает ситуацию", — отметил эколог.

Загрязнение из-за рек

Отдельную проблему представляет воздействие речных вод. По словам Балинского, Одесский залив периодически испытывает влияние Днепра. Это можно заметить даже по изменению цвета и запаха воды. Эколог отметил, что вместе с речными водами в море могут попадать и загрязняющие вещества. Особенно это касается последствий разрушения очистных сооружений и других объектов.

"Одесский залив находится под постоянным воздействием речных экосистем. У нас очень сильное влияние именно Днепра. Время от времени одесситы уже знают — приходит такая зеленая, почти пресная вода с соответствующим запахом. То есть море не пахнет морем, оно пахнет уже рекой", — рассказал Балинский.

По его словам, во время войны этот процесс приобрел новое измерение. Из-за разрушения инфраструктуры в воду могут попадать различные загрязняющие вещества. Впоследствии они вместе с речными водами могут переноситься в море и доходить до Одесского залива.

"Сейчас именно по Днепру попадают и некоторые загрязняющие вещества в результате разрушения очистных сооружений. А в результате попадания других, в том числе взрывчатых веществ, в воду всё это выносится в море и может попадать в Одесский залив", — сказал эколог.

Минная опасность

Война создает для морской экосистемы не только химические угрозы. Среди рисков также остаются мины и загрязненные частицы донных отложений. Часть из них связана с последствиями разрушения Каховской плотины. Эти факторы могут влиять на состояние морской среды, однако определить масштаб такого воздействия сейчас непросто. Полноценный мониторинг экосистемы во время войны ограничен.

"Помимо таких химических воздействий, нужно учитывать еще и минную опасность, попадание загрязненных частиц отложений, которые выносятся еще после Каховской диверсии, и многие другие факторы", — подчеркнул Владислав Балинский.

Экологическая ситуация осложняется тем, что различные факторы действуют одновременно. Поэтому установить, какой именно из них оказал наибольшее влияние на отдельные изменения в экосистеме, без постоянных исследований сложно.

Гибель морских коньков

Одним из заметных проявлений проблем с морской средой стала массовая гибель морских коньков, которая фиксировалась после загрязнения в конце 2025 года и в начале 2026-го. Эксперт предполагает, что причиной могло стать попадание нефти в море. В то же время делать окончательные выводы о масштабах изменений в экосистеме Одесского залива пока сложно. Для этого необходимы систематические наблюдения и исследования, которые в условиях войны проводить значительно сложнее. Балинский подчеркивает, что на экосистему одновременно воздействует целый ряд факторов.

"Помимо таких химических воздействий, нужно учитывать еще и минную опасность, попадание загрязненных частиц осадочных пород, которые выносятся еще после Каховской диверсии, и многие другие факторы", — подчеркнул Владислав Балинский.

Как сообщали Новини.LIVE, затонувшее судно Golden Leo может представлять опасность для Черного моря даже без видимых следов загрязнения. Существует вероятность утечки нефтепродуктов во время сильного шторма. Отдельную угрозу представляет и груз кукурузы, которая уже попадала на побережье. На данный момент поверхностного загрязнения возле судна не видно.

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