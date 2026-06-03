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Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов

Ua ru
Дата публикации 3 июня 2026 22:33
Состояние украинской экономики: риски из-за трудовых мигрантов
Люди проходят мимо обменника. Фото: Новини.LIVE

Пятый год полномасштабной войны, постоянные атаки врага на промышленные и инфраструктурные объекты, миллионы украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома и выехать за границу, — все это негативно влияет на экономику страны. В то же время государство ежедневно направляет миллионы гривен на нужды обороны. В каком состоянии сегодня находится украинская экономика, представляет ли угрозу привлечение иностранной рабочей силы и как власть планирует бороться с теневыми схемами?

Об этом журналисты Новини.LIVE поговорили с первым заместителем председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярославом Железняком.

Состояние экономики

Несмотря на ежедневные вызовы и потерю значительной части промышленных предприятий и производственных мощностей, оснований говорить о серьезных экономических потрясениях пока нет. Прежде всего из-за значительного объема международной поддержки, которую получает Украина. По словам Ярослава Железняка, в целом страна должна получить более 200 миллиардов долларов помощи. Большая часть этих средств связана с военными расходами, однако они так или иначе работают на поддержку государственного бюджета и обеспечивают финансовую стабильность.

"Не будет финансового кризиса как минимум в этом году, ведь все ключевые вызовы уже так или иначе финансово обеспечены. В то же время не стоит ожидать и существенного экономического прорыва. Для этого необходимо как минимум прекратить обстрелы критической инфраструктуры. США продолжают поддерживать Украину, в частности финансово, через совместные с партнерами программы. Это ресурсы Всемирного банка, МВФ, а также средства, выделенные в рамках кредитных программ", — подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк.

Ярослав Железняк
Первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Исключать риски нельзя, однако, по словам депутата, они остаются контролируемыми. Что касается международной помощи, то сегодня приоритетом является поставка перехватчиков баллистических ракет и средств противовоздушной обороны, тогда как финансовая поддержка отходит на второй план.

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Трудовые мигранты

Дискуссии вокруг трудовых мигрантов в Украине Ярослав Железняк называет информационной манипуляцией, которая не имеет ничего общего с реальностью. Сейчас мигрантов в Украине даже меньше, чем до начала полномасштабного вторжения. Речь идет максимум о 10 тысячах человек разных национальностей. Они приезжали в Украину раньше и продолжают приезжать сейчас.

"На самом деле для нас большим вызовом является не избыток, а нехватка трудовых мигрантов. Миллионы бангладешцев или индусов существуют только в фантазиях отдельных политиков и пользователей соцсетей. Если говорить откровенно, даже те, кто приехал в Украину, часто быстро переезжают в страны Европейского Союза. Я являюсь автором закона о так называемом е-резидентстве. Оно позволяет иностранцам дистанционно работать и платить налоги в Украине", — отметил Ярослав Железняк.

Люди ходять вулицею.
Люди идут по улице, на доме висит украинский флаг. Фото: Новини.LIVE

Таким образом государство пытается привлечь иностранных специалистов к работе на украинский рынок даже дистанционно, чтобы налоговые поступления оставались в Украине. Однако даже такой формат пока не вызывает значительного интереса среди потенциальных работников, несмотря на растущий дефицит кадров внутри страны.

Борьба с теневыми доходами

Проблема теневой экономики и коррупции остается одним из самых сложных вызовов для Украины. Несмотря на наличие необходимой законодательной базы, многие нормы до сих пор не выполняются в полном объеме. В то же время, по словам Ярослава Железняка, положительные сдвиги уже заметны. В частности, Бюро экономической безопасности демонстрирует первые результаты благодаря финансовому мониторингу и усилению контроля за движением средств. В то же время для дальнейшей детенизации экономики необходимы понятные и стабильные правила работы для бизнеса, которые будут одинаково действовать для всех участников рынка.

"Все больше компаний переходят на прозрачные механизмы работы. Возможностей выплачивать зарплаты "в конвертах" становится все меньше, в частности из-за усиления контроля и цифровизации процессов. В перспективе нам следует уменьшить налоговую нагрузку на заработные платы, ведь она остается достаточно высокой. Однако самым эффективным решением я считаю стабильные правила игры, которых должны придерживаться все без исключения. Вместе с тем представителям власти следует пересмотреть бюджетные расходы и сократить неэффективные расходы", — подчеркнул первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике.

Люди на вулиці
Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В то же время, по словам политика, этих шагов недостаточно. Необходимо также навести порядок на таможне, повысить эффективность работы государственных предприятий и увеличить их поступления в бюджет. Отдельного внимания требуют убыточные госкомпании, которые годами существуют за счет налогоплательщиков, но не демонстрируют результатов.

"У нас до сих пор работает Государственная продовольственно-зерновая компания Украины. За все время своего существования она остается убыточной. И почти каждый ее руководитель в конце концов становится фигурантом расследований с подозрениями в коррупции. Возможно, стоит поставить вопрос о целесообразности существования таких предприятий. То же касается и других государственных компаний, которые так и не доказали свою эффективность и фактически стали инструментом для злоупотреблений", — подытожил Ярослав Железняк.

перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з фінансів
Народный депутат Украины Ярослав Железняк. Фото: Новини.LIVE

Дополнительным источником поступлений в бюджет могут стать предприятия, находящиеся под санкциями и принадлежащие гражданам Российской Федерации. Частью этих активов уже интересуются инвесторы. В случае продажи средства могут быть направлены на поддержку экономики, а новые владельцы — создать дополнительные рабочие места и обеспечить поступление налогов в бюджет.

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Бюро экономической безопасности мигранты Новости Одессы война в Украине экономика Украины
Виктор Бабаенко - Главный редактор Одесской редакции
Автор:
Виктор Бабаенко
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